全國政協常委名單出爐　16名港區委員當選

全國政協十四屆一次會議選出政協第十四屆全國委員會299名常務委員。當中包括16名港區全國政協委員當選全國政協常委，分別是王惠貞、李家傑、吳良好、邱達昌、何超瓊、陳冬、陳馮富珍、林建岳、施榮懷、姚志勝、高永文、唐英年、龔俊龍、蔡冠深、廖長江和譚錦球。



北京正召開兩會。（Reuters）

常務委員名單（299名，按姓氏筆劃排序）

乙曉光 丁世忠（回族） 萬建民 馬文亮（哈尼族） 馬軍勝 馬建堂 王寧（中共界） 王軍 王辰 王俊 王絢（女） 王銳 王路 王飚（侗族） 王世傑 王爾乘 王紅玲（女） 王志剛 王國生 王金南 王學典 王建軍（中共界） 王曉東 王梅祥 王惠貞（女） 王新強 韋維（女，布依族） 韋朝暉（女，壯族） 扎西達娃（藏族） 車俊 方光華 方精雲 戶思社 孔令智 鄧蓉玲（女） 石碧 石愛中 龍莊偉（苗族） 盧柯 盧國懿 申長雨 田紅旗（女） 田沁鑫（女） 冉霞（女，苗族） 印紅（女） 馮正霖 寧吉喆 司馬紅（女） 吉爾拉·衣沙木丁（維吾爾族） 朴世龍（朝鮮族） 成嶽衝 畢井泉 朱生嶺 朱程清（女） 多傑熱旦（藏族） 劉艷（女） 劉雷 劉聰 劉萬龍 劉中民 劉同德 劉旭光 劉忠範 劉政奎 劉結一 劉曉梅（女，蒙古族） 劉家義 劉家強 劉雅煌 劉賜貴 劉德偉 齊扎拉（藏族） 齊成喜 江廣平 江爾雄（女） 江利平 許又聲 許京軍 阮成發 阮詩瑋 孫堯 孫陽 孫東生 孫業禮 孫繼業 壽子琪 杜占元 李山（宗教界） 李衛 李心（女） 李林 李群 李瑤（女） 李小鵬 李文章 李世傑 李龍熙（朝鮮族） 李光富 李仲平 李瑪琳（女） 李和平 李寶善 李家傑 李家洋 李惠東（回族） 楊杰 楊雲彥 楊發明（回族） 楊光躍（納西族） 楊華勇 楊振斌 楊培君 吳巍 吳為山 吳良好 吳社洲 吳英傑 吳國華（女） 吳建平 邱達昌 邱華棟 何平 何志敏 何潤生 何超瓊（女） 但彥錚 鄒加怡（女） 鄒其國（黎族） 沈斌 宋濤 宋亞君 宋曙光 遲子建（女） 張全 張傑 張光奇 張興凱 張興海 張紀南 張克儉 張來斌 張連起 張伯軍 張灼華 張雨東 張宗真 張柏青 張復明 張桃林 張曉明 張恩迪 張寬壽（白族） 張雪樵 張裔炯 張福成 張震宇 陸桂華 阿地里江·阿吉克力木（維吾爾族） 陳冬 陳旭（女） 陳軍（女，高山族） 陳彥 陳群 陳小平 陳小江 陳馬林 陳馮富珍（女） 陳寶生 陳星鶯（女） 陳貴雲 陳潤兒 武向平 苗圩 苟仲文 範九倫 林鐸 林建岳 林毅夫 歐陽明高 歐陽澤華 尚勇 尚勳武 易軍 易綱 帕松列龍莊勐（傣族） 金石 周漢民 周忠和 鄭和 鄭永飛 房興耀 趙吉 趙雯（女） 趙靜（女，九三學社界） 趙宗岐 趙家軍 趙德明（瑤族） 胡剛 胡澤君（女） 南存輝 哈德爾別克·哈木扎（哈薩克族） 侯茂豐 施榮懷 洪捷序 洪慧民 祝春秀（女，彝族） 姚志勝 姚愛興 秦順全 珠康·土登克珠（藏族） 班禪額爾德尼·確吉傑布（藏族） 袁亞湘 聶辰席 賈楠（女） 賈慶國 夏傑（女，回族） 夏先鵬 錢鋒（九三學社界） 錢鋒（福利保障界） 錢克明 錢學明 錢智民 倪晉仁 徐濤 徐彬 徐令義 徐樂江 徐延豪 徐啟方 徐曉蘭（女） 徐曉鴻 欒新（女） 高津 高峰 高小玫（女） 高永文 高秀梅（女） 高鴻鈞 郭乃碩 席南華 唐英年 唐承沛 陶智（滿族） 陶凱元（女） 黃衛 黃武 黃榮 黃震 黃宇光 黃麗雲（女，傣族） 黃國顯 黃柳權 黃潤秋 曹衛星 龔建明 龔俊龍 盛斌 常凱 崔世昌 符之冠 康耀紅 隋軍（女） 葛會波 葛均波 葛建團 董耀鵬 蔣旭光 蔣建國 韓衛國 韓立平 程紅（女） 程凱 程萍（女） 程永波（滿族） 傅振邦 焦紅（女） 舒紅兵 謝紅（女） 謝茹（女） 謝曉亮 賴明 賴明勇 解冬（女） 蔡威 蔡名照 蔡秀軍 蔡冠深 廖長江 演覺 譚鐵牛 譚錦球 樊傑 黎昌晉 滕樹靜（女，土家族） 潘立剛 燕瑛（女） 霍衛平 霍金花（女） 魏鋼