赴京列席明人大閉幕　李家超評再有播國歌出錯事件：不能接受

行政長官李家超啟程到北京，準備列席明早（13日）舉行的第十四屆全國人民代表大會第一次會議閉幕會。李家超離港前回應再有國際賽事播國歌出錯時坦言：「不能接受」，強調國歌代表國家民族尊嚴，當局將繼續與Google交涉，共同找出解決方法。



李家超又再次代表香港及市民熱烈祝賀國家主席習近平全票當選連任，形容是「人心所向」。他指，未來一星期將在京拜訪不同部委，告之香港實況，爭取他們支持香港政策，會面安排及行程等將稍後公布。



李家超下午啟程到北京前，提到於2月28日世界冰球錦標賽期間，主辦機構播錯國歌：「不能接受」，指國歌代表民族、國家尊嚴，要竭盡所能確保國歌播放正確，又指已發出相關指引要求參加賽事組織跟從，是次事件將於完成調查後再決定會否作處罰。

他又指，事件很多時涉及Google的搜尋結果出現不正確資訊，指Google作為大機構，對國歌保障有道德和法律責任，根據Google公開的公司政策，亦不容許搜尋器出現錯誤和違法資訊，一旦出現，會有方法移除。他指，當局已經多次與Google交涉，希望能一同找出辦法解決問題。

將向領導人反映香港情況 爭取支持

至於今次北京之行，出席完人大閉幕後，他會逗留京拜會各部委。李家超説，會利用不同機會，向領導人反映香港狀況，爭取他們支持特區政策。他指，他和同行的8名局長，亦會拜訪不同中央部委和機構，就政策交換意見，爭取對方支持香港施政和不同政策。

李家超又再次代表特區政府和香港市民，祝賀習近平全票當選國家主席和中央軍委主席，認為是代表人心所向，和人民的信任、擁護和依托，亦代表習近平領航中國進入新階段，感到鼓舞和振奮。

李家超定於3月18日返港。在他離港期間，由政務司司長陳國基署理行政長官職務。有份到北京政策局局長包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、保安局局長鄧炳強、商務及經濟發展局局長丘應樺、醫務衞生局局長盧寵茂、教育局局長蔡若蓮和創新科技及工業局局長孫東等。行政長官辦公室主任葉文娟和政府新聞處處長陳偉偉亦會隨行。