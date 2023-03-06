兩會｜李家超引述夏寶龍指香港仍有破壞力量　政府會做好風險管理

行政長官李家超昨日（5日）在北京列席第十四屆全國人民代表大會第一次會議的開幕式，今午（6日）返抵香港。他表示，昨日與港澳辦主任夏寶龍會面，他向對方匯報香港整體情況及特區政府的工作，對方肯定他及特區政府的工作，但也提醒他，香港社會仍有破壞力量，特區政府要做好風險管理及預案，他在會面中也作出相應承諾。



行政長官李家超從北京返港，他引述港澳辦主任夏寶龍要有憂患意識，指香港社會仍有破壞力量，特區政府要做好風險管理及預案。（江麗盈攝）

李家超今午（6日）返抵香港，並在機場會見傳媒。他表示，昨日首次列席全國人大會議開幕式，聽到國務院總理李克強匯報政府的工作報告中，提到國家會全面準確、貫切落實「一國兩制」、「高度自治」、「港人治港」的方針，亦表示支持港府發展經濟及民生，對此感到鼓舞。

他主動提到，昨日（5日）與港澳辦主任夏寶龍會面，他向對方匯報香港整體情況及特區政府的工作。他稱夏寶龍高興見到特區政府團隊團結努力工作，表現出「有作為、敢擔當」的施政風格，樂見香港整體團結起來，經濟朝正面發展，也高興見到各界積極融入國家發展大局。夏寶龍也鼓勵他繼續努力，為香港做實事。

李家超特別提到，夏寶龍提醒他要有「憂患意識」及居安思危，指國家安全風險仍然存在，仍有破壞力量潛伏在社會，提醒特區政府要做好風險管理及預案，對於任何破壞國家安全、社會安寧、及香港自身安全等力量，都要迎頭打擊，不要讓其萌芽或蔓延。李家超在會面中也作出相應承諾，會做好風險管理及情報收集。

另外，國家主席習近平昨日（5日）在人大會議結束離場時，行經列席會議的李家超附近，習近平向他主動揮手。李家超認為這代表了對他的關心和鼓勵，認為這激勵他要繼續努力不懈，為香港的經濟、民生、經濟推更多實體工作，使香港成為更美好的家園，同時使一國兩制更好實踐。

就近日有婦女團體獲「不反對通知書」，卻在遊行前一日取消遊行。李家超回應指，任何公眾活動均要守法，如不守法會依法追究。他又指，組織公眾活動的人也要負法律責任，如他們沒信心及應變能力確保活動安全有秩，便「唔應該做」。

他表示，經歷2019年「黑暴」為香港帶來的傷痛，希望公眾重視現時社會得來不易的安穩，希望提醒公眾表達意見，不論用甚麼方法，都要承擔相應責任。