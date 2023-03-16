兩律師團體本月底及4月訪京　大律師公會5年來首次

本港兩會律師組織分別在本月底及下月訪問北京。律師會會長陳澤銘表示，他會帶領全體理事會成員於本月27日至31日到北京進行公務訪問，詳情下周公布。律師會對上次訪京是4年前的2019年4月，當時獲司法部副部長熊選國接見。



而大律師公會主席杜淦堃表示，4月將率領20名成員到訪北京，更是公會5年以來首次訪京。



兩個律師團體的訪京行程，是兩會結束及中央人事更迭後進行，而中央負責港澳事務的班子會否有變化暫時未明朗，故他們訪京期間將獲哪位中央官員接見，備受關注。



大律師公會主席杜淦堃。（資料圖片/鄭子峰攝）

杜淦堃接受《南華早報》訪問時表示，4月訪京將與港澳辦官員會面，亦會到訪人大法工委、最高人民法院以及北京的高等院校。訪京團將會表達對《香港國安法》和《基本法》23條立法的意見，亦會表達西方國家制裁的風險。

成員3月已經恢復到北京授課

除了訪京團，大律師公會成員3月起已經恢復到北京大學授課，課程與普通法制度有關。

他亦表示，2月與港澳辦主任夏寶龍於深圳會面時，提到獨立的執業大律師是香港普通法制度的重要組成部份，對香港至關重要，他形容這是對年輕一代大律師的強烈保證。

過去，香港律師會與大律師公會均會定期訪京，但2018年由戴啟思出任大律師公會主席後，公會與北京關係出現變化；2021年接任的夏博義，更曾主張修改《香港國安法》，被中聯辦點名批評。