黎智英聘英御狀｜大律師公會稱釋法不損司法獨立　冀日後由港釐清

特首李家超就黎智英案聘請海外律師一事，向全國人大常委會提請釋法，要求釐清沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師，可否參與處理危害國家安全犯罪案件的工作。



大律師公會主席杜淦堃今日（29日）表示，《港區國安法》第65條列明人大常委會有解釋權，行使有關解釋權無可避免引起對香港法制的批評，《國安法》是相對較新訂立的法律，若條文尚有不明確的地方，希望日後可由香港法院釐清，強調人大釋法權應審慎行使。



杜淦堃指出，今次提請釋法是根據現有機制處理，與以往做法一樣，不認為事件損害本港司法獨立。他說，香港有足夠人才處理《國安法》案件，不認為會損害被告聘請律師的權利。被問到今次提請人大釋法，是否變相立法，他稱無法預計人大如何釋法，要留意實踐情況對香港的影響。



釋法變相立法？杜淦堃：要視乎實踐情況

被問到《國安法》內沒有明文提及海外律師的規定，今次釋法是否變相立法，杜淦堃指，無法揣測人大如何釋法，日後要留意釋法內容，關注法例實踐情況對香港的影響。他又稱，政府提請釋法按現有機制處理，司法機構亦表示尊重決定，不認為損害司法獨立。

他提到，今次是特區政府第一次就《國安法》提請釋法，釋法並非經常發生的事，不認為出現釋法常態化的情況。



至於特區政府提請釋法的理據是否「站得全腳」，杜淦堃說，《國安法》第65條列明人大常委會有明確權力解釋條文，希望大家的焦點放在被告人在現行法例中能否受到保障，他有信心法庭可以保障任何被告有公平審訊的機會。

杜淦堃指，終審法院的判辭已表明，法院全力捍衛國家安全，按《國安法》有效地採取行為，以防止及打擊危害國家安全的行為，公會堅信香港的法院和法律界會繼續履行維護國家安全的責任，維持法治，保障司法獨立。