駐港使節訪大灣區　歐盟代表：看好發展潛力　澳洲領事：成就矚目

外交部駐港特派員公署特派員劉光源，正率領一個有逾百名外國駐港領事、外國商會及企業高層代表團訪問大灣區城市。歐盟駐港辦事處主任高宇馳作代表發言指，中國是歐盟第二大貿易伙伴，歐洲企業看好粵港澳大灣區的發展潛力，願意探討在環保、醫療、金融服務等領域的合作。



澳洲駐港總領事華怡德則稱，她從未踏足大灣區城市，又指廣東省多年來的發展成就令人矚目，希望通過此行了解這個發展奇跡背後的答案，特別是大灣區如何發揮「一國兩制」的特色。



代表團於星期日（19日）下午出發，分別到廣州、深圳、珠海和東莞四個粵港澳大灣區城市。港府商務及經濟發展局局長丘應樺也是成員之一。訪問團將於23日晚上返港。

商界：期待在大灣區找到更多合作機會

商界成員則包括有太古香港主席白德利，他作代表發言時表示期待在大灣區找到更多合作機會。加拿大商會主席則認為今次活動有助推動加拿大企業以香港為橋樑，進一步拓展粵港澳大灣區和中國內地市場。

率團的劉光源相信訪問團可了解大灣區建設的成就和發展潛力，進一步堅定投身大灣區合作，開拓中國市場的決心。他又相信訪問團在深圳可以感受到中國的高質量發展。

孟凡利向訪問團表明會加快打造更具全球影響力的現代化國際大都市（外交部駐港特派員公署圖片）

孟凡利：加快打造更具全球影響力現代化國際大都市

代表團早前在深圳時出席了專場推介會，深圳市委書記孟凡利致辭時指，當前，深圳正深入貫徹黨的二十大和二十屆一中、二中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記在全國兩會上的重要講話精神和全國兩會精神，牢牢把握高質量發展這個首要任務，埋頭苦幹、奮勇前進，加快打造更具全球影響力的經濟中心城市和現代化國際大都市。

孟凡利表明，願意進一步加強對外交流合作，與各國更多城市建立友好城市關係；希望與各位企業家和商會分享的更多投資、貿易合作機會，實現互惠互利、共贏發展。

訪問團曾參觀深圳比亞迪公司、騰訊公司，及南山能源生態園，了解最新的發展和產品。不過，今次的訪問團成員並不包括美國駐港總領事館代表。