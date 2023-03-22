高中生內地考察團重新出發增1日團　蔡若蓮：行程長短不影響意義

高中必修科公民與社會發展科要求學生最少到內地考察一次，選委界議員陳仲尼今日（22日）在立法會提出口頭質詢，指22個公民科內地考察項目，8個是即日來回，詢問教育局會否延長考察行程日數，以及加入更多交流活動，又問到當局會否改為安排高中生每年至少1次前往內地考察。



教育局局長蔡若蓮強調，當局一直有關注考察團安排，確保學生可以了解國家發展及培養國民觀念等，但基於疫情復常後的時間及課程安排，當局增設了1日考察團，相信不論時間長短有助學生學習。她透露今年4月至8月期間，將有5萬名高中學生進行考察。



教育局局長蔡若蓮預計，今年4月至8月間會安排5萬名現屆中五學生到內地考察。（梁鵬威攝）

廣東省行程優先啟動

教育局局長蔡若蓮表示，自今年香港與內地通關後，當局隨即在2月9日公布公民與社會發展科到內地考察團的最新安排，包括率先啟動原有12個廣東省行程，並新增10個1至3天的廣東省內如大灣區城市的行程。她指，有關安排首要考慮學生課程、通關實際程況等，令學生可以參與實地考察等。

蔡若蓮指，過去受疫情影響而停辦交流團數年，相信現時各學校對跨境學習的需求會急增，未來會安排專業顧問協助學校安排考察團後續學習及分享會等。

4至8月將有5萬個中五學生考察

她預計，今年4月至8月間會安排5萬名現屆中五學生考察，但考慮到教學安排、教師人手調配，及內地與香港接待負荷等因素後，當局決定在原定的2至5天行程以外，增設部份1天行程。她強調，親身了解國情和國家發展，認為時間當然愈長愈好，但她相信只要安排妥當、內容有目標及意義，都一定有助學生學習。

蔡若蓮又提到基於善用公帑及公平原則，教育局會安排每名修讀公民科的高中學生，參與1次內地考察，費用由局方承擔。