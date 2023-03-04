海關認招募困難四招搶人才　「愛國者治港」入職培訓加入內地考察

中港兩地在年初已恢復通關，政府亦加強與內地執法部門的合作。海關關長何珮珊今（4日）出席電視節目表示，雖然煙稅增加但未見私煙活動有明顯增加，但強調不敢怠慢，將加強巡邏，並會做好情報工作，堵截走私運毒。她亦承認遇到招募困難，故將以四個方式，包括安排宣傳車、與內地大學合作等，讓有志投考的年輕人做好準備。她強調「唔係單單我哋遇到困難，其他紀律部隊都遇到。」



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走私運毒將改為「螞蟻搬家」

何珮珊在有線節目《有理有得傾》中表示，中港恢復通關後，相信過往空運或海路的走私運毒，將改為旅客「螞蟻搬家」的方式，即體內藏毒、旅行箱暗格等，或經虛報貨物性質魚目混珠經陸路運往本港。

她指，目前開關時間尚短，需時觀察趨勢，強調會做好情報工作，靈活安排調配人手，加強口岸抽查，利用先進儀器及搜查犬，以堵截走私。

海關關長何珮珊。（資料圖片／廖雁雄攝）

與內地海關合作由源頭打擊水貨

至於水貨客阻街問題，何珮珊表示政府已設立跨部門小組處理，海關負責監察口岸秩序，並與內地海關開會，由源頭打擊團伙活動，目前已有步署。她指，與內地海關由2013年限奶令起，已有合作及信任機制，故針對水貨問題將重新啟動機制。

政府在剛發表的《財政預算案》大幅增加煙稅，她表示雖然未見私煙活動有明顯增加，但不敢怠慢，會加強在入口、儲存、批發、零售等方面巡邏，以應對加煙稅的潛在影響。

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海關入職培訓將加入到內地考察

正入職接受培訓的海關督察學員，將在三月底到上海海關學院交流考察五天，包括接受便商利貿、風險管理、緝毒犬及口岸培訓等。何珮珊指，海關在內地「十四五」規劃中賦有角色，有需要在大灣區發展，因此希望督察級可提早認識內地，融入國家大局。

她又指，在「愛國者治港」下，海關同樣「愛國愛港」，認為學員早日認識國情一定有好處，將來會成為入職培訓的一部份。至於已現職海關人員，同樣已有步署，將陸續安排到內地交流考察。「香港海關有維護國家安全責任。」

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認招募困難︰其他紀律部隊都遇到

問到如何與其他紀律部隊搶人才，何珮珊表示會加強宣傳，強調海關為多元化工種，有動有靜、有文有武，並會主動接觸年輕人，例如︰1）安排宣傳車到各大院校及他們較常出現的地方，提供介紹及模擬考核等；2）安排在職海關到母校分享經驗；3）與內地大學合作宣傳招募計劃；4）以及利用官方社交平台公布訊息，讓年輕人做好準備投考。

不過她指，最近確實遇到招募困難，但強調「唔係單單我哋遇到困難，其他紀律部隊都遇到。」她認為，招募問題已是本港整個勞工市場，均存在的狀況。