簡約公屋議案記名投票非「原罪」　議員應更盡責議政

上星期五（17日）立法會財務委員會，審批首批簡約公屋149億元的撥款，以58票贊成、1票反對、1票棄權通過，撇除身為主席的陳振英，即有21名議員沒有投票。



今屆財委會並非全體議員直接加入，改為要報名參加，只有7名議員沒有報名，其餘82人都是財委會成員。然而在簡約公屋如此重大事件之中缺席投票，作為「愛國愛港」代議士的表現，他們真的認為社會能接受嗎？



爭議性議題 應假設會記名投票

簡約公屋是社會焦點，表決撥款早早排上議程，而非突然加插；更因具爭議，議會早預備每名議員都會發言，開會的會議室當日亦預約至晚上8時，而全體議員亦早已知悉相關安排。當日經過4個多小時發言，晚上7時多表決，撥款終獲通過不叫人意外，反而有21名議員缺席投票更引人關注，事後有人便歸咎於實政圓桌議員田北辰「玩突襲」要求記名投票，把部份人「殺個措手不及」。

有缺席投票的議員解釋因為當日早有其他工作安排、也有人反映因為「開會開得太夜」。簡而言之，都是別人「玩突襲」、會議安排等出問題所致，而作為「代議士」的議員自身沒有責任？作為議員又有甚麼「其他工作安排」，竟重要過一項關乎改善身處不適切居所市民慘況的撥款議案表決？而作為議員，有始有終地審議表決任何一項議案，難道也是市民的奢求？

正如「被指摘」的田北辰事後在電台回應指，有議員缺席是一場意外，「無意拖其他人落水」，但他同時強調任何具爭議性議題都應該假設須記名點票，「我坐喺度投票係應該㗎」。

當然，有部份人會爭拗立法會議員不是全職工作，不少議員也有其他公務要兼顧。但不要忘記，議員不是當義工，他們單是每月薪津逾10萬元，對很多市民而言如此「兼職收入」已十分豐厚。若在重大議題上，議員也可以因為另有工作安排、開會時間太長等理由求開脫，相信市民未必都能接受。

新一屆財委會記名投票次數大減

事實上，本屆立法會財委會鮮有記名投票，2022年度只有兩次，分別是5月27日「第六屆香港特別行政區政府的政府架構重組引致的編制變動」及6月24日「職業訓練局九龍東(茶果嶺)新校舍發展計劃」。而上周五的簡約公屋項目，是2023年度暫時唯一一項記名投票。對比2020年10月至2021年10月合共21次記名投票，新一屆立法會記名投票次數明顯大減。

要注意的是，所有上述記名投票全數都是在2020年11月11日民主派立法會議員總辭之後進行，為何在「愛國者治港」之下，上屆仍然經常記名投票，今屆記名數字卻大幅減少？如果說田北辰要求記名「殺個措手不及」，簡約公屋是重大事件，事前更有報道指中聯辦曾提醒議員支持撥款，不是更加要主動提出記名投票以作紀錄嗎？

90議員專長重疊 部份人定位仍模糊

完善選舉制度、落實「愛國者治港」之後，議政水平理應更有要求，議員出席會議當然是一項基本責任，但社會更期望的是議會再沒有紛擾的情況下，議員們可以提出有水平的建議，而不是「為發言而發言」，亦應該是基本要求。

現時立法會有90個議席，部份議員在專長領域當然可以滔滔不絕，但作為治港班子的一員，對於不熟悉的議題，他們是否也應多下工夫？難道只為要提升發言次數「KPI」而不顧發言質素，會是大家所樂見嗎？一堆缺乏質素的發言，對香港又有何用？

有議員反映議會之間「競爭」很大，每個議題都有幾名眾所周知的「專家」，加上媒體篇幅有限，其他人爭取在相關議題曝光有一定難度，甚至影響議員自身在公眾形象的定位。

要解決此「困局」，其實又回歸基本步，議員要做好基本責任，會議自然要開足，事前也要做好功課，仔細鑽研政府提交的文件，他們作為新選制下進入議會的精英，勤力做功課，日子有功，香港市民自然懂分辨誰人盡責、誰能給予有質素建議。

有議員批評政府官員接受口頭質詢時，答案仍然未令人滿意。（資料圖片/張浩維攝）

政府應更早提交文件 讓議員更「熟書」

與此同時，政府也不能視今日的議會是「橡皮圖章」，要讓議員充份發揮議政能力。要讓他們在每個議題「熟書」，政府也要讓他們有足夠時間「溫書」，並要提供足夠完善的「答案」。有資深議員私下坦言，有感現屆政府有時候可能認定議員最終都要支持政府，缺少了昔日的事前摸底醖釀，一來就是提交政策交件供審議，有時甚至根本未有足夠時間消化內容，已提交議會審議，對議員也不公平。

此外，有議員指立法會口頭質詢，早兩星期已提交，政府理應也有足夠時間向議員「摸底」，準備的答案應該更充份才對，但往往官員未能交出令人滿意的答覆，也對議員的工作構成障礙。

政府與立法會都是治港班子的一部份，到底他們之間要如何磨合，發揮作用，真正做到「行政和立法機關既相互制衡，又相互配合」，實在需要大家都多走幾步，負起責任、做足準備，還市民一個認真議政的議會。