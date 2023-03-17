巴士加價｜議員批加幅驚人嚇親市民 運輸局：不會原封不動交行會
撰文：黃偉倫
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各間專營巴士公司去年已向政府遞交加價申請，其中九巴申請加價9.5%，城巴新巴則劃一每條路線加價2元，城巴申請調高機場線車費幅度更為50%。立法會交通事務委員會今日（17日）討論巴士加價，各巴士營辦商管理層亦有出席。多名議員於會上炮轟加幅不合理，民建李世榮形容：「加幅驚人，嚇親市民」。
經民聯盧偉國則指現時加價是「最差嘅時機」，難以支持。實政圓桌田北辰亦稱之人神共憤，不過亦指專營巴士面對鐵路網絡擴展的挑戰，長遠難以持續服務，建議政府設立與通脹率掛勾的方程式，讓巴士公司每年以通脹率的一半加價；如有需要時，再以港鐵股息補貼巴士公司。
運輸及物流局副秘書長李碧茜表示，會視乎巴士公司於疫情後的恢復情況，再評估加價理據是否足夠，強調加價方案不會原封不動。
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巴士公司加價幅度是多少？
各專營巴士公司去年向政府申請加價，據政府披露，九巴加幅達9.5%，城巴新巴劃一加兩元，部份路線申請加價50%，詳情按此。
新車費何時生效？
行政長官會同行政會議將審批加幅，當局指如果加幅過高，政府會建議調低加價幅度甚或拒絕申請，暫未有加價生效日期，詳情按此。