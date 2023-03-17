巴士加價｜議員批加幅驚人嚇親市民　運輸局：不會原封不動交行會

各間專營巴士公司去年已向政府遞交加價申請，其中九巴申請加價9.5%，城巴新巴則劃一每條路線加價2元，城巴申請調高機場線車費幅度更為50%。立法會交通事務委員會今日（17日）討論巴士加價，各巴士營辦商管理層亦有出席。多名議員於會上炮轟加幅不合理，民建李世榮形容：「加幅驚人，嚇親市民」。



經民聯盧偉國則指現時加價是「最差嘅時機」，難以支持。實政圓桌田北辰亦稱之人神共憤，不過亦指專營巴士面對鐵路網絡擴展的挑戰，長遠難以持續服務，建議政府設立與通脹率掛勾的方程式，讓巴士公司每年以通脹率的一半加價；如有需要時，再以港鐵股息補貼巴士公司。



運輸及物流局副秘書長李碧茜表示，會視乎巴士公司於疫情後的恢復情況，再評估加價理據是否足夠，強調加價方案不會原封不動。

