李家超訪博鰲樂城醫療旅遊先行區　冀港商找到龐大商機和合作機會

特首李家超今早（29日）出發前往海南，出席博鰲亞洲論壇2023年年會。李家超在社交平台發帖，指今午參觀了海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區，了解到這「醫療特區」享有多項優惠政策。



李家超更到訪了博鰲樂城先行區第一家港資的醫療機構，集團的醫療團隊告訴他：「香港的醫學專才和科研人員在國際間首屈一指。」李家超亦期望有更多港商可以在博鰲樂城找到龐大的商機和合作機會，加強區域合作配合國家發展。



李家超表示，今午參觀了於2013年設立的海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區，該區為遊客提供體檢、健康管理、醫療服務、康復、養生等完整的醫療服務。

李家超透露，他們先到博鰲樂城先行區的國際創新藥械展，了解到這「醫療特區」享有多項優惠政策，包括海南可以加快審批特許藥械在「醫療特區」使用。博鰲樂城先行區已有24家醫療機構開業營運，還有25家醫療機構在建或籌建，初步形成醫療機構聚集。當中，有四間港資公司參與投資項目，擬提供治理罕見病藥產品、尖端癌症療法，及輔助生產專科服務。

在參觀過程中，李家超到訪了博鰲樂城先行區第一家港資的醫療機構，就是專注輔助生殖專科的婦產醫院海南德雅醫院：「集團的醫療團隊向我介紹醫院高端的先進設備，並告訴我香港的醫學專才和科研人員在國際間首屈一指，期待與更多香港的人才合作交流，貢獻國家。」

李家超表示，香港是全球第二大的生物科技融資中心，具備世界一流的生物科技人才和出色的醫學研究。相信港商可以在博鰲樂城找到龐大的商機和合作機會，加強區域合作配合國家發展。