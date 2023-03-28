首踏足政總｜鄭雁雄廣東話報告　李家超講普通話體現「一國兩制」

中聯辦主任鄭雁雄自一月中上任以來，今日（28日）首度踏足政府總部出席座談會，講解兩會精神。據悉，鄭雁雄在會上表示，特首李家超用普通話主持，他本人用廣東話作報告，體現「一國兩制」，又笑言以廣東話發言代表特區多點想「一國」，中央駐港機構多想「兩制」。



鄭雁雄在會上指，設立中央港澳工作辦公室，是進一步展示中央對香港的重視及支持，有利「一國兩制」落實，表示堅定地對香港的擁護及支持。



他又讚揚香港兩會代表積極參政議政，當中表現出高水平、高質量的議政水平，獲中央政府高度肯定，展現出愛國情懷及擔當。鄭雁雄又稱，當中感受包括兩個維護的氛圍、民主議政氛圍、依法治國氛圍、團結奮進氛圍。



據了解，座談會約180人參加，鄭雁雄花了很多時間講述香港的角色，表達中央的高度重視及關注，當中更說明中聯辦走入社區的角色。

鄭雁雄：中聯辦工作有六個全面

鄭雁雄指中聯辦主要角色是聯絡聯繫服務，落實中央決策、諮詢和凝聚各界，協助政府落實工作。他又強調，中聯辦的工作包括六個全面，包括全面準確落實「一國兩制」為香港服務，要「一國」不忘「兩制」，「兩制」不忘「一國」；全面支持特區政府依法管治；全面加強維護國家安全；團結壯大香港愛國愛港力量，擴大同心圈；堅定支持香港全面融入國家發展大局；中聯辦聽取意見會爭取做到全覆蓋，做好服務，廣泛地走，深入調研，多聽各方意見，包括工商、金融界、公務員意見，關心基層憂難。深入各界基層社區傳遞中央關懷，收集建議，是為了支持依法施政。鄭雁雄強調，中聯辦會做好溝通角色。

鄭雁雄又稱，推動強國建設，離不開香港澳門長期繁榮穩定，表示港人治港、澳人治澳、依法治港治澳，要不斷為建設、⺠族復興作貢獻。

習近平全票當選 舉世可見國家空前團結

此外，鄭雁雄指兩會是全港全國全⺠族的重要大事，最強烈感受是國家主席習近平全票當選，全場自發起立鼓掌。他表示，選舉結果顯示國家意志、人⺠意志，現在大國博弈劇烈，⻄方對中國毫無底線打擊，此舉讓全世界看到國家空前團結，這個效果是會議最大的勝利。

邱達根（左）、吳永嘉（右）及梁君彥（後）到達政府總部（梁鵬威攝）

鄭雁雄大約於下午三時五十分抵達政府總部，政制及內地事務局局長曾國衞在場迎接。座談會由政制及內地事務局、公務員事務局舉辦，特首李家超主持，出席者包括司局長、行政會議成員、立法會議員、司法機構代表、常任秘書長、部門首長等。座談會預計歷時約一個半小時。

現場所見，立法會主席梁君彥、行政會議召集人葉劉淑儀及行會成員陳克勤、全國人大常委李慧琼及多名立法會議員包括梁熙、李世榮、 蘇長荣、 林振昇、 周小松、 陳紹雄、邱達根、吳永嘉、譚岳衡、尚海龍均有到場。