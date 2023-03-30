吳秋北評估遊行可行性　反問：「五一」抗爭係咪好方式？

工聯會曾經多次於「五一」國際勞動節舉行大遊行，隨着政府解除所有社交距離措施，遊行集會又是否可以「復常」？會長吳秋北表示，正部署「五一」慶祝活動，不過坦言：「過往認為『五一』一定要出嚟搞抗爭，但呢個係咪一個好嘅表達方式呢？我哋仲喺到評估緊」，認為若只是政策倡議，則可選擇較理性的方式表達。



吳秋北表示，今年「五一」勞動節或不會舉辦遊行，而繼續以新聞發布會方式舉行。（盧翊銘攝）

正部署「慶祝」國際勞動節 或結合會慶

吳秋北表示，工聯會正部署「五一」將如何慶祝國際勞動節，迎接「打工仔」、社會關注的節日。他認為社會應肯定勞動人口的貢獻，所以工聯會一直推祟「勞工神聖、勞動光明」，故在社會舉辦不同活動以加強大眾對勞工的關注，包括地區工會慶祝、酒會、展示勞工政策倡議的地標及展覽等均會考慮，他續指，今年適逢工聯會成立第75周年，相信會結合會慶以慶祝「五一」勞動節。

被問到遊行是否慶祝「五一」選項之一，吳秋北表示，工聯會會評估各種因素及需求：「咁當然，遊行係其中一種表達嘅形式，喺而家嘅情況下，我哋係一路評估緊。（評估甚麼因素？是否包括蒙面法？）我哋考慮緊一種表達形式可以更加好地將我哋『打工仔』嘅聲音、勞動嘅價值肯定，呢方面點樣嘅形式去表達會更加好。」

2019年5月1日，工聯會勞動節遊行。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

被問遊行人士要掛牌是否合理 吳：信警方已評估風險

提到日前將軍澳居民發起的遊行及集會被要求參加者要掛牌，問及吳秋北認為是否合理？若工聯會發起遊行，警方有相同要求，工聯會會否配合警方？吳秋北表示，相信警方已評估風險才提出該要求，他指在「黑暴」期間確實有不法分子在遊行期間肆意破壞社會秩序，認為警方定下的措施有助減低風險重演的機會，直言：「過往認為『五一』一定要出嚟搞抗爭，但呢個係咪一個好嘅表達方式呢？我哋仲喺到評估緊」。