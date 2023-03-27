將軍澳遊行設限須掛卡牌　主辦斥侮辱或不再辦　監警委員指可理解

將軍澳私人屋苑都會駅業主委員會昨日（26日）完成反將軍澳132區填海及興建厭惡性設施遊行，為疫後首個獲警方發出不反對通知書的大型遊行，惟警方要求參加者必須戴掛頸卡牌以作識別。雖然遊行人士已獲派「頸繩」，但主辦方與警方公布參與人數仍有出入，警方稱約65人參與，主辦方代表今（27日）表示，派發約82、83個卡牌。



有份組織遊行的將軍澳關注組召集人陳展浚形容，警方的限制屬「侮辱性」，一方面是希望凸顯其荒謬，屬行為藝術一種；另一方面冀借世界各地報道對關注遊行，表達居民對反填海訴求。他稱，若下次仍有該等限制，或不會再主辦遊行。



有監警會成員表示，在《港區國安法》下，警方施加的條件都可以理解，至於是否適合需由警方審視。



▼3月26日 疫後首個獲批准遊行成功舉行▼



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將軍澳居民昨日舉行首個疫後遊行，主辦方在警方要求下，向參加者派發印有號碼的掛頸卡牌，並限制100人參與，期間需要全程「拉繩」阻隔及防止其他公眾人士中途加入。警方昨稱，將軍澳遊行約有65人參與。

警指65人參與 主辦稱派80多個卡牌

遊行組織人之一的陳展浚今日在電台節目表示，經昨日點算後，料已派出82、83條戴掛頸卡牌。他表示，初時申請300人遊行、同意用標籤貼紙識別遊行人士，但其後警方要求改要以用0至100號的掛頸卡牌代替，以防有人中途插隊，主辦方亦要管理傳媒人士秩序。

批評掛卡牌形同「猶太人戴臂章」

他又指：「可能驚有人中途加入，有暴力團伙搞事吧？但香港已經有《國安法》，2019年嘅情況無可能再發生。而且管制傳媒係警方責任吧？」他稱當時只有「接受同唔接受」選項，形容戴掛頸卡牌形同「猶太人戴臂章咁。」

▼3月26日 疫後首個獲批准遊行參加者需戴號碼牌▼



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主辦：參加者實名制是不可觸碰底線

他解釋，今次接受警方「侮辱性」要求，一方面希望凸顯箇中荒謬，屬於行為藝術一種，「畀人知香港遊行就係咁」；另一方面借世界各地報道對今次遊行的高度關注，表達居民反填海訴求。

他重申，人潮管制及傳媒情況以往一直是警方責任，亦不應標籲參加者。他更指出，多項措施及100人限制或令有意表達訴求居民卻步，「居民更加難堪，𠵱表達訴求都咁卑躬屈膝」，亦擔憂人數較少會令政府覺得反對聲音不多，重申已獲3萬戶將軍澳居民聯署反對。

對於未來遊行，陳展浚稱，要求參加者實名制是不可觸碰的底線，冀政府可「向前行、不再糾結過去發生的事」，又稱若下次再有類似限制，或不會再辦遊行。

監警會成員陳錦榮（歐嘉樂攝）

陳錦榮：考慮《國安法》下相關限制可理解

監警會成員陳錦榮亦在電台表示，警方發出不反對通知書時，亦有權發出遊行條件，相信警方有考量才作出決定。就遊行人士須掛卡牌，他認為在考慮到遊行可能涉及額外發展，及對《國安法》造成矛盾下，相關提防工作可以理解，至於是否適合需要由警方作出回應。

他又指，今次遊行規模與七一遊行相比是兩碼事，監警會沒有討論過是否派員觀察，但如果「落場」有效審視投訴工作，便會有所考慮，他重申，派員觀察是「行前好多步，同我地工作無關係」，監警會是處理經警方調查後的市民投訴。