市民投訴中電燃料費資助「爭崩頭」　田北辰倡統一登記再抽籤

立法會議員田北辰今日（2日）指，一連兩日到地區辦活動時，收到不少街坊反映，很想申請中電推出的燃料費資助，但去過多個承辦機構查詢均指已滿額，只能排隊候補。



田北辰認為，把申請配額交予不同機構處理，最終只會變成人人搶位，建議應在指定某段時間內，為申請人統一登記，再交中電審批再抽籤， 便人人有機會。



中電為紓減有需要家庭經濟負擔，撥款超過 1 億元，向供電範圍內 10 萬個有需要家庭 ，包括 65 歲或以上獨居/雙老長者、低收入家庭、殘疾人士 每戶派發$600 港元；及向5 萬個劏房住戶每戶派發$1,000 元，提供一筆過燃料費資助。申請人必須經由已參與計劃的社福機構或立法會議員、區議員提名及遞交申請，再由中電審批。

趁著星期六、日假期化身復活兔的田北辰，一連兩天跑遍朗屏天橋、康樂路兒童遊樂場、光華廣場、元朗廣場、世宙、元朗西鐵站、友愛街市、卓爾廣場、屯門市廣場與區內居民傾偈交流，結果接獲不少街坊投訴中電的燃料費資助計劃「爭崩頭」。

田北辰指計劃原意是好，但每名立法會議員分到的申請名額不多，只有200個家庭和50個劏房住戶。他又指，整項計劃預計15萬人受惠，以8個中電供電選區計算，即大約一區有18000多人，但區內兩位立法會議員合計只得500個名額，即其他名額分散至不同協助機構。

他指，由於申請名額不是實時顯示，結果街坊未能即時掌握哪個機構仍有申請名額。他指現行安排複雜，對街坊造成不便，又指若有人到多處登記申請，機構亦未能掌握會否出現重覆登記的情況。