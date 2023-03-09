中電4至6月提供特別回扣　燃料調整費不高於62.8港仙

中電及港燈去年底公布加價幅度，今年元旦起兩電電費按年分別加19.8%和45.6%；本月兩電燃料費再調整，其中中電由每度電62港仙加至62.8港仙。中電今日（9日）表示，由4月起向所有客戶提供為期三個月的「燃料費特別回扣」，雖然現時未知4至6月的實際燃料調整費，但屆時若高於62.8港仙，便會透過特別回扣，將之維持於62.8港仙，希望減輕用戶的生活開支。中電估計，4至6月的燃料費特別回扣總額為8,000萬元至1億元。

中電總裁蔣東強表示，國際油價已從較高位回落，煤價亦有下降，如國際油價及煤價繼續維持在較低水平，相信短期內「燃料調整費」將會下調，減輕客戶的電費壓力。



+ 1

按照燃料調整費每月自動調整的機制，中電今年3月的燃料調整費，由每度電62港仙，加至62.8港仙。以每戶平均每月用電量為約411度電計算，中電的家庭每月電費由530.51港元增至536.29港元，帳單要多付5.7元。

未來3個月中電燃料調整費 不高於62.8港仙

中電表示，為減低燃料價格變動對客戶的影響，將從燃料價格調整條款賬撥出款項，在4至6月期間，為所有用戶提供「燃料費特別回扣」，令客戶所支付的燃料調整費，不高於每度電62.8港仙的水平。

中電續指，現時仍未知悉4至6月的實際燃料調整費，但屆時若高於每度電62.8港仙，將會提供特別回扣，將之維持於62.8港仙。假如燃料調整費低於每度電62.8港仙，則會採用該月的實際燃料調整費計算電價。中電估計，4至6月的燃料費特別回扣總額為8,000萬元至1億港元。

中電總裁蔣東強（資料圖片／李澤彤攝）

短期內燃料調整費或有望下降

蔣東強表示，現時是香港復蘇的重要時期，為支援社區及推動經濟復蘇，因此向客戶發放「燃料費特別回扣」，以反映早前能源價格的正面發展，以及紓緩燃料成本波動對電價的影響。

蔣東強又指，近期國際油價已經從較高位回落，走勢有漸趨穩定的跡象，而且近數星期，煤價亦有下降，如果國際油價及煤價繼續維持在較低水平，相信短期內「燃料調整費」將會下調，減輕客戶的電費壓力。