撐警茶餐廳「生意靜到一個點」　東主：其實由始至終我都冇分顏色

鯉魚門銀龍咖啡茶座在2019年反修例事件起一直公開撐警，被建制陣營視為深藍地標，老闆李凱瑚（Kate姐）則是深藍代表人物。特首李家超、保安局局長鄧炳強、警務處處長蕭澤頤都曾幫趁兼「打卡」。



不過，隨着建制派在各領域全面大勝，黃藍爭議表面淡化的時候，銀龍咖啡茶座生意亦大減，李凱瑚昨晚在微博更表示：「其實由始至終我都冇分顏色。」



「剩低一直仲記得我嘅係食環署」

黃藍爭議從來都是敏感議題，在親建制專頁，每當有被指為「黃營」的店舖結業，至今仍會引起一陣陣歡呼。然而，其實被視為「藍營」地標的食肆，亦未必有好好生意。

銀龍咖啡茶座老闆李凱瑚昨日在微博發帖，指「黑暴」期間好多人支持她，但最近「生意靜到一個點」，「到現在，剩低一直都仲記得我嘅係......食環署。」意指沒有客人，只有食環署職員來巡視。

她更貼出4張相，相中可見食環署職員來巡視及檢查文件，但圖中各座位並沒有客人。

李凱瑚表示有好多人說要向前看，不要再分顏色，她稱「其實由始至終我都冇分顏色」。雖然生意淡靜，「但我仍然無悔支持香港警察」。

藍營打卡聖地 政府高官多次撐場

反修例事件至今，銀龍咖啡茶座都是藍營「打卡聖地」，不少政府高官都曾到場打卡，包括民政及青年事務局局長麥美娟、鄧炳強及蕭澤頤，而李家超在今年1月21日年三十晚更是無預告之下到訪，當時李凱瑚說：「我第一句話『終於等到啦！圓夢了！李Sir我好多謝你！』」而李家超隨即回應：「我應該早點來！」