唐英年疫情後首次回無錫拜祭父親　並出席創新中心落成儀式

清明將至，全國政協常委、上海唐君遠教育基金會理事長唐英年率先回鄉，到無錫拜祭父親唐翔千，紀念父親誕晨100年，並主持祖父上海唐君遠教育基金會的理事會會議，以及出席上海交通大學唐君遠講席教授榮譽授予儀式暨「唐君遠學生創新創業中心」落成儀式。



9月舉辦「唐翔千誕晨百年」紀念大會

唐英年與媽媽唐尤淑圻等家人一起回鄉，今日（4日）拜祭父親唐翔千，是他疫情後首次回訪家鄉。

上海唐君遠教育基金會的理事會會議通過由上海大學承辦9月舉行的「唐翔千誕晨百年」紀念大會和學術研討會，邀請上海市、江蘇省、無錫市及常州市的政商領導，唐氏宗親和基金會歷任理事及社交各界人士代表等參加。紀念大會次日更會在無錫嚴家橋舉辦祭奠與揭牌活動。

唐英年表示：「父親最重要的精神遺產是愛國愛港、唯實勤勉、守正出新、共享普惠、鼎助教育。家國情懷與擔當深深嵌入了他那幾近百年的輝煌人生。我期待通過這次活動，父親珍貴的精神遺產能夠得到更好的傳播，產生更深遠的影響。」

唐英年亦出席了上海交通大學唐君遠講席教授榮譽授予儀式暨上海交通大學密西根學院「唐君遠學生創新創業中心」落成儀式。他說「唐君遠學生創新創業中心」不僅是匯聚學生創新思維、激勵學生在實踐中多探索、在探索中再創造的平台，亦承載先輩對培養未來科技領軍人才的期盼。