兩會｜政府工作報告　唐英年：為港打強心針　林建岳：指明方向

多名身在北京的港區全國人大或政協委員均指，總理李克強的政府工作報告指明了香港的未來發展方向。全國政協常委唐英年更形容，總理李克強的最後一份政府工作報告是穩中求進、有擔當，有關香港部分的發言重申貫徹「一國兩制」及支持香港發展經濟，為特區發展打了強心針。



政府工作報告清晰訊號：「穩字當頭」

唐英年透過視像接受訪問時指，總理李克強最後一份政府工作報告是穩中求進、有擔當、有作為，為過去十年發展交出完美成績，不論扶貧、經貿發展等各方面均有承先啟後的作用。他又指報告有清晰訊號：「穩字當頭」，先穩就業，若不能穩定就業，民眾便不能安心，會打擊消費，影響經濟。

無提全面管治權 唐英年：愛國者治港取得階段性勝利

有關香港部分，他指李克強重申中央政府貫徹「一國兩制」的決心，表明支持香港的經濟發展，他形容是：「對特區發展的強心針！」他又指未來香港如何融入大灣區發展也是重要議題。

至於報告中並無提及落實對香港的全面管治權，唐英年指中央過去已多次重申相關訊息，現時透過完善選舉法例及落實愛國者治港，已達階段性勝利，不用再強調這幾個字。

而全國政協十四屆一次會議主席團成員林建岳認為，今年是全面貫徹二十大精神的開局之年，政府工作報告提出著力擴大國內需求、加快建設現代化產業體系、更大力度吸引和利用外資、有效防範化解重大經濟金融風險等重點工作，這也為香港發展指明方向。

林建岳指，香港各界應把握國家發展大勢和機遇，全面對接、融入國家戰略，落實「八大中心」定位，既為國家發展作出貢獻，並從中開拓更大機遇，發展香港，造福港人。

吳秋北：對未來發展有計劃部署

正在北京出席十四屆大人會議的港區人大代表、工聯會會長吳秋北表示，總理李克強的政府工作報告，對未來發展有計劃部署，將經濟增長目標定在5%是適度指標，在港澳部分強調中央支持「一國兩制」，愛國者治港，港人治港原則，加強經濟發展，香港要更好融入國家發展大局。

他又指，港澳事務能在政府工作報告中被特別提到，這是最好增強信心、穩定人心的支持和表述！今年是二十大之後的開局之年，香港也邁入由治及興新篇章，要注重培養中華民族共同體意識，在國家發展大局中更有擔當和主人翁精神，積極主動以香港新發展動能復興中華。

陳帆：報告顯示黨和國家以人民為中心

另一名港區人大代表前運輸及房屋局局長陳帆指，報告顯示黨和國家以人民為中心，包含法治、經濟、醫療等範疇，感受到國家對人民的關愛。

楊德斌：香港建立國際數據交易所

前政府資訊科技總監楊德斌指，國家在面對嚴峻挑戰及疫情下，達到預期經濟增長，解決脫貧問題，改善民生。他認為香港應加快推動數字經濟，利用香港的國際化優勢，建立國際數據交易所 。