林鄭金鐘辦公室上年度花費1350萬　裝修家俬半年「減價」215萬

前特首林鄭月娥離任後，因中環的前任行政長官辦公室已經「全院滿座」，在金鐘太古廣場另設辦公室。新民黨立法會議員李梓敬就預算案提出書面問題，問及該辦公室的開支為何。



林鄭月娥。（資料圖片）

薪酬、租金等佔695萬 裝修、購置家俬等佔655萬

行政署交代指，該辦公室在2022至23年度經常開支約695萬元，包括204萬元的員工薪酬及與員工有關連的開支，443萬元的租金及相關開支，48萬元的其他日常運作開支。而裝修工程，包括購置家俬及設備的開支約為655萬元。

該辦公室去年度租金及相關開支為443萬元，計算後月租約為36.9萬元。不過，政務司司長陳國基去年10月曾回覆立法會，表示該辦公室每月淨租金37.7萬元。行政署在較早前亦回覆傳媒，指辦事處的裝修工程連家俬設備約需870萬元。

兩批數字比較後，可得出辦公室月租較去年計算，每月減少約8,000元，而裝修、添置傢私金額，較上次計算大減215萬元。

金鐘太古廣場

平均約每日出席一次禮節性活動

根據前任行政長官辦公室提供的資料，林鄭月娥在2022年7月1日至2023年1月31日期間，以前任行政長官身份出席183次推廣或禮節性活動，分別在香港和海內外及以視像或錄影形式進行。換言之，林鄭月娥在184日內，出席183次推廣或禮節性活動，平均幾乎每日一次。

現時每位前任行政長官辦公室的支援服務是由1名高級私人助理、1名助理文書主任及1名貴賓車私人司機提供。另外，位於堅尼地道28號及金鐘太古廣場金鐘太古廣場的前行政長官辦公室各設有1名職員協助處理日常文書及接待等職務。