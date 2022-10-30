前特首辦無規劃　田北辰倡集中安置：不同辦公地點惹比較、生是非

政府為卸任特首提供辦公室及行政支援，但屬於政府物業的堅尼地道「前任行政長官辦公室」僅可容納三名前特首，以致林鄭月娥卸任後，須每年花逾452萬元公帑租用金鐘太古廣場辦公。過去4名特首，卸任時年齡都介乎62至67歲，假設每名前特首所需支援年期30多年，政府未來或須同時為7名前特首提供辦公室支援。《香港01》向行政署查詢有否長遠規劃及預算，未獲正面回覆。



實政圓桌立法會議員田北辰認為，前任特首辦「滿座」令林鄭落戶甲級商廈，反映規劃不周，既導致可共用的資源及人手浪費、亦難免惹起外界比較各人辦公室地段、租金及大小等等，徒生是是非非：「如果李家超卸任後，係咪要搬去旺角一個好平嘅地方，再下任特首卸任時會唔會仲大壓力？係咪要搬到入沙頭角先得？」



林鄭外租甲級商廈 佔用四成總預算開支

行政署回覆《香港01》查詢，2022/23年度，四名前任特首辦公室的預算開支約為1,900萬元。比對2020/21年度，三名前特首的總開支預算約1,141萬港元，林鄭加入卸任行列後開支多出近800萬。扣除外租甲級寫字樓的租金，林鄭辦的預算營運開支逾300萬，與前三任特首人均開支相若。

翻查資料，這些營運開支包括員工薪酬，每名前特首都分別有專屬的高級私人助理、助理文書主任及貴賓車司機。其他僱用服務與專業費用、以及其他一般部門開支，則由同處一座大樓的前特首共用，例如首三任特首董建華、曾蔭權及梁振英，因為集中在堅尼地道28號辦公，一直共用一名文書助理。而該政府物業總樓面面積約5,700平方呎，會客室及接待處等都是共用。

不過，林鄭因堅尼地道「滿座」外租甲級商廈，則獨享2,900平方呎。政府曾解釋在中環及金鐘沒有合適的政府處所，所以才租了太古廣場，並簽下三年租約。《香港01》查詢行政署何時開始規劃林鄭卸任後的辦公安排，以及有否開始考慮完約後去留，署方僅回覆，若果將來有合適政府物業可用，會按實際情況考慮搬遷、或重置林鄭辦公室。

行政署：林鄭辦三年約滿考慮搬遷重置

田北辰批評政府一直沒有長遠規劃，見步行步、外租商廈的做法不符成本效益，林鄭辦公室年耗800萬元，佔所有「前任行政長官辦公室」開支四成，當中有人手及資源其實可以與其他前特首共用。他建議當局物色一幢大型政府建築，集中安置所有卸任特首，預留的空間可先提供給其他部門使用，當再有特首卸任時才騰出位置改裝。至於地點則可以另作研究，最重要從速展開長遠規劃。

他強調，不應該等到有特首卸任，才另覓新地方：「個個嘅辦公室都唔一樣，咁好容易惹嚟是非同比較，為人詬病。」

田北辰。（資料圖片）

共用辦公大樓可分享資源 前特首活躍程度不一

田北辰早前書面質詢政府，也問到當局會否檢討機制，例如只為最近三名前特首設立辦公室，以確保機制的可持續性及公帑用得其所。政府則回應指會繼續按實際情況，為所有前任特首設置適切的辦公室和行政支援。

田北辰稱，要檢討就需要有指標量度成效，例如前特首每年處理了多少公益事務、或者介紹香港歷史等。政府未回應有何成效指標，但表示向前特首提供支援，旨在協助他們在離任後為香港進行推廣和禮節性工作，包括會見訪港政要及代表團、接受本地和海外傳媒訪問、參與活動、發表演說；而前任辦會為他們安排活動、接待訪客、處理信件查詢，提供車輛接送、以及執行一般行政工作。

翻查資料，行政署曾披露前任特首出席推廣及禮節性活動的次數，但不同年份落差極大，以2018/19年度為例，董建華及梁振英分別出席了500幾場活動，當時官司纏身的曾蔭權出席了90幾場；前一個年度，董建華就出席了200場活動，曾蔭權及梁振英則各100幾場。