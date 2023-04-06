每年百多宗資料外洩數十萬人中招　年半間3人因「起底」被定罪

2019年修例風波期間，「起底」風氣盛行，有不少警員因此遭受網絡攻擊，政府隨即將「起底」刑事化。政制及內地事務局今日（6日）就2023至2024年度開支預算書面回覆議員質詢，指個人資料私隱專員公署本年度預算開支由去年度的8,946萬元，增加至本年度的9,446萬元，增幅5.6%，當局表示將會善用撥款以打擊「起底」的宣傳及教育活動、刑事調查和檢控工作等。



當局透露，自《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例》在2021年生效至2023年，年半間已進行了16次「起底」拘捕行動，其中3人被定罪，當中「起底」的原因主要涉及金錢、工作或感情糾紛。



私隱專員公署本年度撥款近億元 按年升5.6%

被問到公署本年度的預算開支大增，當中有否涉及負責執行「起底」工作的開支預算，政制及內地事務局表示，因應工作有所增加，公署的撥款亦由2022至23年度（修訂預算）的8,946萬元增加至2023至24年度的9,446萬元，增幅為5.6%。相關撥款涵蓋公署的整體工作開支，當中包括打擊 「起底」的宣傳及教有活動以及就「起底」個案作出的刑事調查和檢控工作，強調會繼續善用資源有效推行其各項工作，包括致力打擊「起底」行為以保障市民的個人資料私隱。

當局亦透露了過去三年共接獲398宗個人資料外洩事故通報，分別是2019至2020年度的150宗，受影響人數約71萬；2020至2021年度的106宗，受影響人數約85萬；2021至2022年度的142宗，受影響人數約68萬。

當局又指，自《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例》生效以來，截至今年2月28日，公署共進行了16次「起底」拘捕行動，包括兩次與警方的聯合行動，共拘捕16名人士，其中5人其後被提出檢控，當中3人被定罪。局方續指，被捕人士「起底」的原因主要涉及金錢、工作或感情糾紛，而「起底」的途徑包括社交媒體平台、即時通訊軟件及單張等。