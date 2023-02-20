起底條例｜廖長江質只檢控5宗 簡慧敏關注智慧政府及私隱保障

《私隱條例》自2021年10月生效以來，個人資料私隱專員公署截至去年12月，合共處理2,128宗「起底」個案。個人資料私隱專員鍾麗玲今日（20日）出席立法會政制事務委員會會議，建制派「班長」廖長江留意到2千多宗處理個案中，僅有5宗個案被落案起訴，詢問公署在個案調查期間有何困難？



選委界簡慧敏則關注當局如何在發展智慧政府及保障私隱間取得平衡，鍾麗玲直言：「發展數碼化無可避免會用到很多數據，為私隱保障帶來挑戰。」



廖長江指，條例成立後，公署處理了2,128宗「起底」個案宗調查，進行了12次拘捕行動，檢控了5名人士，3名被定罪。他質疑處理「起底」的個案多，但執法少，詢問當局在執法及搜集證據期間，有何困難？

鍾麗玲解釋指，「起底」屬刑事，故此由調查、檢控，到法庭排期聆訊，都需要一段時間。她又補充指，自條例生效至去年尾，當局共發出1,500個「停止披露通知」，成功遵從率超過9成，部份專頁除移除「起底」信息外，更移除整個「起底」頻道，「互聯網上，起底信息大大減少，我覺得係我哋工作嘅實際成效。因為政見不同而作出起底嘅行為都大大減少，我相信同我哋嘅法工作同社會氣氛轉趨平和有關。」

個人資料私隱專員鍾麗指出，國際上對新科技發展與保障私隱的平衡一直受到熱議。（資料圖片／林靄怡攝）

鍾麗玲：科技為私隱保障帶來挑戰

政府近來有意加大力度發展智慧政府，當中必然會涉及各種數據使用。選委界簡慧敏詢問公署將如何平衡智慧政府發展及個人私隱的保障。鍾麗玲表示，國際上對新科技發展與保障私隱的平衡一直受到熱議，發展數碼化無可避免會用到很多數據，為私隱保障帶來挑戰。她指，英國於2017年成立「數碼經濟法」，為公營機構的數據分享設立一個法律框架，改善公共服務；內地的「數據安全法」，要求電子政務符合一定標準，她強調當局會仔細研究各國條例，作港府參考之用。

發警告信打擊海外「起底」

至於如何打擊境外「起底」行動，鍾麗玲表示公署為環球私隱議會中的執法合作工作小組的聯席主席，公署於會上時常分享本港有關「起底」的執法工作，故海外相關私隱組織願意提供協助，向海外涉「起底」的組織或專頁發出警告信，並要求移除信息。