青年制服團隊3年辦492次國教活動　參加人次近1.8萬

新一屆政府銳意培養青年愛國情懷，立法會議員陳曼琪向保安局提出查詢，各紀律及輔助部隊的少年團過去三年有否舉辦國民教育活動。局方回覆指，各紀律及輔助部隊一直積極推動國民教育，其中一項措施是各部隊為其青少年制服團隊隊員舉行的常規集會。



保安局透露，8隊青年制服團隊在過去三年間共舉辦了492次國民教育專題活動，參加人次近1.8萬，又指少年警訊及香港海關青年發展計劃在3月中前赴大灣區交流，認識國情。



保安局表示，各紀律及輔助部隊一直積極推動國民教育，其中一項措施是各部隊為其青少年制服團隊隊員舉行的常規集會，均已涵蓋中式步操及升旗訓練，以培育隊員的愛國情懷。此外，各部隊亦會舉辦專題活動，包括有關《基本法》或《香港國安法》等的專題講座、國情電影及中樂音樂會欣賞、慶祝國慶及香港回歸祖國活動，以及參觀相關博物館與歷史文化古蹟等，藉此提升隊員的國民身份認同及國家安全意識。

當局又指，過去三年，各部隊因疫情關係未能安排隊員到內地交流。隨着香港恢復與內地正常通關，各紀律及輔助部隊正積極籌辦到內地的交流活動，務求讓隊員透過親身考察及體驗，增強愛國情懷及對祖國的認識。當中，少年警訊及香港海關青年發展計劃更率先於2023年3月中上旬安排隊員前赴大灣區交流，認識國情。