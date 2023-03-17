李家超訪京｜上任後首看升旗禮感格外振奮　特首：感到自豪和驕傲

正在北京繼續訪問行程的行政長官李家超，今早（17日）清晨與多名同行的局長到天安門廣場觀看升旗禮，是他上任後的首次，形容心情格外振奮。他表示，身為中華兒女，感到自豪和驕傲，會更努力為國家的發展和昌盛作出貢獻。



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李家超今日在Facebook發放多張早上到北京天安門廣場觀看升旗禮的照片，同行者包括隨他訪京的特區政府團隊成員，包括醫務衞生局局長盧寵茂、政制及內地事務局局長曾國衛、財經事務及庫務局局長許正宇，以及保安局局長鄧炳強等。

李家超表示，有別於以往觀看儀式的感覺，這次是他上任後首次觀看升旗禮，心情格外振奮，「看著國旗在風中飄揚，莊嚴而神聖，令我想起國家經過長期奮鬥，在各方面都取得驕人成就，綜合國力日益強大。身為中華兒女，我們都應感到自豪和驕傲，更努力為國家的發展和昌盛作出貢獻。」

特區政府會積極融入國家發展大局

他又表示，特區政府會更積極和主動融入國家發展大局，發揮好「一國兩制」下，香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，為國家高質量發展作出貢獻。



特區政府也會引領香港青年更好地認識國家，培養他們成為愛國愛港的社會棟樑，為國家的富強昌盛作出貢獻。