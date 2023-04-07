警務處去年接獲27923宗騙案　涉款逾48億元　拘捕4112人

近年騙案數字大增，多名立法會議員就預算案提出書面問題，促當局提供相關數字。警務處回應指，去年警務處接獲27,923宗騙案，破案率為12%，涉及金額逾48億元，被捕人次為4,112人。



文件顯示去年騙案數字較2021年大增8,674宗，破案率較2021年增加1.4%，被捕人次亦較同期增加1,277人。



網上騙案騙徒犯案手法簡介。（警方提供）

去年網上騙案較前年大增逾5000宗

去年網上騙案總數為19,599宗，較2021年及2020年分別增加5,740宗及8,883宗。去年主要的網上騙案類型為網上購物騙案，佔8,735宗，涉款金額約為7,410萬元。去年網上騙案與2021年比較，僅社交媒體騙案有輕微下調，其餘包括網購、求職、投資、電郵騙案等全數上升。

電話騙案方面，去年更是大幅上升。由2021年錄得的1,140宗，大幅上升至去年的2831宗，升幅超過1倍。其中「猜猜我是誰」的電話騙案，涉及金額由2021年的2,750萬元，大幅上升至去年的1.141億元。

無計劃為打騙案設定KPI

此外，民建聯會計界議員黃俊碩指，偽冒政府官員及政商名人身份的詐騙廣告在互聯網泛濫，質疑處方會否制定具體的打擊計劃及績效指標（KPI）。警務處則回覆指，沒有計劃就打擊某類案件制定績效指標。