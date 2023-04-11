梁美芬質疑律政司低層律師欠國安意識　林定國：新人有系統性培訓

撰文：文睿
出版：更新：

立法會財委會今日（11日）召開特別會議審議《財政預算案》。針對司法、法律行政環節上，多位議員關注指定法官及律政司人員的培訓問題，其中經民聯梁美芬質疑律政司「低層」處理案件時往往忽略國安問題：「律政司喺第一、第二審時都無提國安角度……我唔知再上會唔會出事！」律政司司長林定國表示認同人才培訓十分影響檢控案件進度，強調每一位新入職的員工，都有資深職員帶領進行系統性培訓。

梁美芬稱律政司「低層人員」處理案件時對國家安全欠缺充份理解。（ 歐嘉樂攝）

梁美芬質疑政府對司法人員的培訓不足，她指律政司往往在第一、第二審時都無提出國安角度，認為「低層人員」處理案件時對國家安全欠缺充份理解，她更舉例指「呢個手袋上寫曬『港獨』，擺曬喺公共地方無人理，咁有人就將佢拎開，竟然就被檢控偷竊……去到你哋部門（律政司）就堅持要繼續告嘅，我唔知呢個案件再上會唔會出事啦。」反問律政司的低層人員對宏觀、國安法、憲制秩序是否有充份理解？她表示理解律政司人手不足，加上社會對國安關注及要求增加，坦言倘律政司開腔要求增加撥款以增加人手及培訓以解決現有問題，她必定支持。

林定國強調，每一名新入職的員工都會經過資深員工有系統性的帶領及培訓，另外律政司也與多個專業團體合作，為律政司員工提供培訓。林定國又指，自己十分關心人才短缺的問題，指去年雖然有80多位新員工加入，但律政司未來面對不少人手挑戰，強調會繼續積極搶人才。

林定國說，每一名新入職的員工都會經過資深員工有系統性的帶領及培訓。（歐嘉樂攝）

2021年司法培訓已加入中國法例專題講座

另外，選委界簡慧敏不點名提到黎智英一案，指當時的指定法官未有就《香港國安法》列出的職權，向行政長官取得聘請海外律師的認可證明書，認為事件反映即使是指定法官，有關國家安全的意識和培訓都不足夠。

司法機構政務長梁悅賢表示，司法培訓由終審法院首席法官主導、高等法院首席法官制定課程，司法學院除學習恆常技巧外，在2021年起亦開啟一系列中國法例專題講座，共4次特別講座，指司法學院未來再辦交流活動，確保法官得到專業培訓。

林定國形容23條仍未立法是「有功課未交」　惟強調不能搬字過紙林定國稱海外律師申請參與國安案被拒不會交代理由　因或不利國安立會續審議限制海外律師　議員憂難規管海外行為：防人之心不可無
律政司
司法機構
林定國
梁美芬
立法會