梁美芬質疑律政司低層律師欠國安意識　林定國：新人有系統性培訓

立法會財委會今日（11日）召開特別會議審議《財政預算案》。針對司法、法律行政環節上，多位議員關注指定法官及律政司人員的培訓問題，其中經民聯梁美芬質疑律政司「低層」處理案件時往往忽略國安問題：「律政司喺第一、第二審時都無提國安角度……我唔知再上會唔會出事！」律政司司長林定國表示認同人才培訓十分影響檢控案件進度，強調每一位新入職的員工，都有資深職員帶領進行系統性培訓。



梁美芬稱律政司「低層人員」處理案件時對國家安全欠缺充份理解。（ 歐嘉樂攝）

梁美芬質疑政府對司法人員的培訓不足，她指律政司往往在第一、第二審時都無提出國安角度，認為「低層人員」處理案件時對國家安全欠缺充份理解，她更舉例指「呢個手袋上寫曬『港獨』，擺曬喺公共地方無人理，咁有人就將佢拎開，竟然就被檢控偷竊……去到你哋部門（律政司）就堅持要繼續告嘅，我唔知呢個案件再上會唔會出事啦。」反問律政司的低層人員對宏觀、國安法、憲制秩序是否有充份理解？她表示理解律政司人手不足，加上社會對國安關注及要求增加，坦言倘律政司開腔要求增加撥款以增加人手及培訓以解決現有問題，她必定支持。

林定國強調，每一名新入職的員工都會經過資深員工有系統性的帶領及培訓，另外律政司也與多個專業團體合作，為律政司員工提供培訓。林定國又指，自己十分關心人才短缺的問題，指去年雖然有80多位新員工加入，但律政司未來面對不少人手挑戰，強調會繼續積極搶人才。

林定國說，每一名新入職的員工都會經過資深員工有系統性的帶領及培訓。（歐嘉樂攝）

2021年司法培訓已加入中國法例專題講座

另外，選委界簡慧敏不點名提到黎智英一案，指當時的指定法官未有就《香港國安法》列出的職權，向行政長官取得聘請海外律師的認可證明書，認為事件反映即使是指定法官，有關國家安全的意識和培訓都不足夠。

司法機構政務長梁悅賢表示，司法培訓由終審法院首席法官主導、高等法院首席法官制定課程，司法學院除學習恆常技巧外，在2021年起亦開啟一系列中國法例專題講座，共4次特別講座，指司法學院未來再辦交流活動，確保法官得到專業培訓。