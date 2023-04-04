立會續審議限制海外律師　議員憂難規管海外行為：防人之心不可無

立法會《2023年法律執業者(修訂)條例草案》委員會今日（4日）舉行第二次會議，已完成逐條條文審議。民建聯立法會議員周浩鼎質疑，港府有否方法確保申請人回到海外後，不會作出影響國家安全事宜。法律政策專員梅基發稱，條文規定申請人需簽署書面陳述已屬保障，又稱依靠其他相關規定亦可以處理。



委員會主席馬逢國，仍有公眾諮詢需要進行，完結後會將意見書、政府意見等發送各委員諮詢意見，如委員提出跟進，4月12日或再舉行會議。他期望4月中下旬向立法會內務委員會報告，再把草案提交立法會恢復二讀辯論，以完成立法程序。



周浩鼎稱，很多同事曾在立法會司法及法律事務委員會中指出，如相關海外律師離港後，條例便沒有辦法約束。他又稱，理論上海外律師都有專業操守，但防人之心不可無。

梅基發則回應稱，申請人主動提出陳述，同時要提供文件及證據，條例有規定申請人、即海外律師需親自簽署書面陳述，故草案條文對議員的疑惑都有顧及，強調要嚴肅、小心處理相關申請。

議員認為條例過於複雜

立法會議員何君堯稱，條例本就指特首對申請有決定性，其決定對法庭有約束性，批條文寫得太複雜。他表示，律政司現時將11項準則加入修訂是「搬石頭砸自己的腳」，認為律政司應開宗明義指出「不能申請」，只需留一線，制定指引讓申請者得悉仍時有機會獲特首批准即可，不需把規則放進法例內。

他直言應直接說明「不批准」，若想獲批，則自行根據指引（Code of Practice）去問特首，讓特首作決定，因為特首的決定是不容質疑、提起訴訟，亦不可作司法覆核。

梅基發回應表示，11項準則雖看似繁複，但加入在修訂的原意是希望能讓申請人詳細了解申請準則，認為是合適的做法。