大律師公會5年首訪京　杜淦堃：老朋友久別重逢

大律師公會5年來首次訪京，今日（12日）下午在北京見記者，大律師公會主席杜淦堃說，回歸前每年都有訪京團，疫情後能夠再次交流感到高興。



杜淦堃表示，有人形容今次訪京是「破冰之旅」或「解凍」，他則認為「老朋友久別重逢」更加貼切。



杜淦堃

不會報喜不報憂 稱準確反映香港情況和憂慮

杜淦堃、副主席陳政龍和毛樂禮下午交代會面情況，杜淦堃表示，此行反映業界和市民關心的問題，強調不會報喜不報憂，會以法律專業角度，就一些條例草案表達公會的看法。他說，公會相信有這些坦誠交流，一定對「一國兩制」行穩致遠有裨益。

訪京團早上與基本法委員會主任沈春耀會面，氣氛良好交流坦誠，超時約半小時，對方介紹了人大常委和基本法委員會的職能，內地律師制度和行業的轉變，又鼓勵香港大律師日後更多與內地交流和溝通。訪京團則向沈春耀介紹香港情況，並就《基本法》23條立法和《香港國安法》實施情況交流意見。

下午與到外交部，與條約法律司司長馬新民見面，對方強調香港法律界人才優秀，希望香港能培養更多國際公法專才來貢獻國家。

大律師公會訪京團與沈春耀合照。

冀23條立法有人權保障 做好平衡

杜淦堃說，大家都同意《基本法》23條立法後快會發生，他們在會上反映除了保障國家安全之外，亦要有人權方面的保障，希望可做到好好的平衡。今次與沈春耀的閉門會議討論了一系列事情，已反映香港準確情況和市民憂慮。

就法律執業者條例，他說已經提交建議書，都是一系列技術上的建議，但由於進入司法程序，不宜談論太多。