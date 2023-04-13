夏寶龍考察香港｜晚上回外交部駐港特派員公署休息　周五續考察

中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍今早（13日）抵港，展開為期6天考察行程，他下午到政府總部與行政長官李家超及行政會議成員會面。夏寶龍於下午七時半步出政府總部後前往禮賓府晚膳，並在晚上九時回到外交部駐港特派員公署休息，明日繼續考察行程。



據特首李家超晚上回應記者提問時指，夏寶龍將出席周六（15日）的全民國家安全教育日開幕典禮，未來幾日的行程「相當緊密」。



夏寶龍抵港展開為期6天考察行程，今早11時半抵港後隨即前往金鐘外交部駐港特派員公署，與特首李家超午膳，午後就到政府總部，先後接見行政會議全體非官守議員及特區政府高層官員會面，並聽取工作匯報和深入交流。

多名戴着口罩的官員晚上7時後陸續離開政府總部，李家超隨後見記者時指，在會面期間，夏寶龍對特區政府團隊的工作表示肯定。

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夏寶龍於晚上七時半步出政府總部後前往禮賓府晚膳，並在晚上約九時半回到外交部駐港特派員公署休息，明日繼續考察行程。據特首李家超晚上回應記者提問時指，夏寶龍將出席周六（15日）的全民國家安全教育日開幕典禮，未來幾日的行程「相當緊密」。

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翻查資料，歷來有國家領導人或官員訪港，大部分都會入住酒店，國家主席習近平2017年訪港時，曾入住萬麗海景酒店。而前國家主席江澤民四次來港，就三次入住紅磡海逸酒店；胡錦濤出任國家主席後兩次來港，均下榻灣仔君悅酒店，此後內地來訪的領導人或官員，包括時任國務院副總理的李克強2011年來訪，以及全國人大委員長張德江於2016年來訪，都下榻君悅酒店。