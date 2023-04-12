解讀夏寶龍發言｜宋小莊：香港並不太平　五問題待解決

全國港澳研究會理事宋小莊分析，國務院港澳辦主任夏寶龍在來港考察前夕，於港澳辦內部的發言提到要大興調查研究，充分利用黨的創新理論研究解決港澳領域的新情況新問題，反映中央意識到香港即使在落實愛國者治港及完善選舉制度後，表面上像天下太平，但內裡其實暗湧處處。他歸納出香港有國安、政制、經濟發展、國民教育和貧富懸殊共五個方面，可能出現問題亟待解決。



深圳大學港澳基本法研究中心教授宋小莊指，2020年中實施《香港國安法》後，再加上落實愛國者治港和完善選舉制度，香港有很多人包括特區政府和建制派均以為「天下太平」，香港不會再發生大事，實際不然。他稱，不是指香港未來幾年會再爆發如2019年的動亂，但實際上本港社會仍然暗湧處處，例如近期的移民潮正反映民心不穩，走的人不少，但留下來的人未必完全安定下來。

仍有五大問題待解決 首先如何做好維護國安

至於香港何能出現的新情況新問題，宋小莊指可歸納為五大方面。首先正是維護國家安全的問題。宋小莊指《香港國安法》只能針對部分涉及違反國家安全的刑事罪行，對國家安全的保障並不全面，但特區政府就《基本法》23條的立法至今未見寸進，要知道《香港國安法》訂立至今接近三年，到底特區政府要待至何年才能完成這個憲利責任呢？

他補充指，目前中美交惡情況下，雙方鬥爭不斷，甚至有人預計未來幾年台海或爆發戰爭，令維護國家安全問題變得更複雜，香港不能只叫叫「愛國愛港」、「維護國家安全」的口號。

議會認受性低 議員未發揮職責

第二，宋小莊指本港的政制亦有待再調整。他解釋，落實愛國者治港和完善選舉制度後，2021年立法會換屆選舉，投票率只有30.12%，遠低於2016年未改制前接近60%投票率，證明了新一屆立法會的認受性不高。此外，他指現時的立法會也未能充份發揮應有作用，他以簡約公屋項目為例，認為議員根本未能認真追問政府為何要用臨時性質的簡約公屋，去代替興建公屋？

他認為大家混淆了有建設性的批評和為批評而批評，認為若政府施政或官員的做法不理想，作為議員有責任點出問題所在，驅使政府作改善。他解釋，習近平思想是把馬列主義和中國傳統文化相結合，過去的諫官，正是下級官員可以對上級作出有建設的批評，點出不足。

融入大灣區發展緩慢

第三，經濟發展。他坦言大家都知融入大灣區、創新產業是未來的發展路向，也是國家著力推動的國策。但他反問香港融入大灣區的工作至今到底有何成效？他坦言不能只空口說要成為甚麼中心，必須要拿出實際行動與成績。

未做好國民教育

第四，國民教育。宋小莊指本港自回歸以來，一直未能做好國民教育工作，又指中國歷史教育其實是國民教育的重要組成部分，而內地對中國歷史教育有很好的成效，但香港至今卻有很多忌諱，例如教科書「拗來拗去」能否提及六七暴動、反英抗暴、以至中國共產黨等，他坦言特區政府根本未能掌握到國民教育的真諦。

貧富懸殊未解決 應檢討稅制

第五，社會貧富懸殊問題未解決。宋小莊認為特區政府可以透過稅制改革來令貧富問題收窄，同時也有助政府開源。他強調不是要求政府改變簡單稅制，但透過引入一些富人為徵收對象的新稅項，某程度可改善問題，他強調是以富有階層為對象，不是現時稅務負擔最重的中產階層。他又認為特區政府過去幾年透過派錢的做法，既令政府的財政狀況惡化，令儲備跌至僅夠大約一年開支的情況不理想，兼且也不能達至財富分配的目標。

宋小莊不認同若由港澳辦出手就教育、經濟範疇做調查研究，會予人影響「一國兩制」和香港高度自治的觀感，因為中央政府只是為特區政府找出問題所在。宋小莊相信，由於香港問題複雜，相信相關調查研究會較為耗時，但相信夏寶龍親身來到可掌握到第一手資料，感受到實況。

劉兆佳料夏寶龍來港會關注民生難點（資料圖片）

劉兆佳：料關注民生難點、痛點

而全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，夏寶龍今次的講話加上他明天抵港展開為期6天的考察，正是為組建的中央港澳辦履職做好準備打造基礎。根據中共中央、國務院上月印發的《黨和國家機構改革方案》訂明組建中央港澳工作辦公室。承擔在貫徹「一國兩制」方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實職責。

他預期，夏寶龍會特別關注本港民生難點、痛點、及特別關注基層、勞工福祉，認為符合習近平主席過去十九屆四中全會、二十大等涉港管治方面的要求，他不排除日後在處理民生問題上，例如房屋問題，中央政府會大力支持和配合。

劉兆佳又認為，港澳辦日前的動員大會是對內地現時推動學習習近平思想的回應，同時也要鼓舞中聯辦人員。

加上中共中央辦公廳日前亦印發《關於在全黨大興調查研究的工作方案》，劉兆佳相信港澳辦也要作出配合，他又預料夏寶龍此行來港6天會細心聆聽各方訴求，再訂立應對策略。