職安健條例三讀通過　勞工界料罰則具阻嚇力　商界指要平衡承受力

立法會今日（19日）恢復二讀辯論及三讀，審議《2022年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例草案》，將「可公訴罪行」最高罰款大幅上調至1,000萬元。



具勞工背景的選委界立法會議員陸頌雄稱，雖然罰則建議較最初的5,000萬元上限為低，但勞工界作出妥協，不想節外生枝。商界背景的批發零售界議員邵家輝指，支持增加罰款，但減低意外的過程，都要平衡商戶、市民的承受能力，認為中小微企難以負擔1,000萬元的罰款。



條例在傍晚三讀通過，勞工及福利局局長孫玉菡指，1,000萬元罰款已經參考多國的罰款額。



陸頌雄稱，勞工處過去5年有170次致命工傷，惟沒有人被罰最高罰款，亦沒有人因此坐監。他希望法庭判處時不要太仁慈，因為判罰仁慈就是對打工仔殘忍。對於最高罰款提高到1,000萬元，他指彌補不了損失，亦批評勞工處巡查不足，出現「走過場」情況。

勞聯主席、選委界立法會議員林振昇稱，坊間傳言「幾萬蚊一條人命」，相信罰則提高有阻嚇力。他又稱條例在社會討論3年，並非勞工界「獅子開大口」，其實是政府一退再退。

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邵家輝同意上調罰款 惟憂中小企難負擔

邵家輝指出，政府在1997年推出職安健條例，1997年至2021年每1,000名工人的受傷率跌幅為74.5%，認為條例有成效，但由於20年沒有增加罰款，他認為有需要增加罰款。不過，他指最高罰款1,000萬元，中小企難以負擔，同時指出僱員工作期間受傷，僱主有責任之餘，僱員亦有責任，促政府作出釐清。

條例今日三讀通過，孫玉菡稱，每年致命意外有約20宗，並沒有下跌趨勢，社會認為罰則沒有阻嚇作用，亦遠低於海外地區。他指有關建議得到各界支持，但不同持份者對罰款額有不同意見，政府最終敲定為1,000萬元，已經參考多國的罰款額。對於有議員稱最高罰款額太高，他澄清指起訴門檻高，如修例早已訂立，其實11年期間的個案，只有7宗可以經公訴定罪。