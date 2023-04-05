奪命工傷改編話劇　工權會加開兩場　建築界及教職員出席可獲證書

職業安全與市民生活息息相關，工業傷亡權益會去年以一宗2012年發生的奪命工業意外改編成職安話劇，並委托香港話劇團演出，至今舉辦超過20場話劇，向4,000多名中學及大專學生推廣職業安全訊息，真人真事改編話劇叫好叫座，引來學生反思，本月將會舉辦兩場職安話劇專場，歡迎建築界仝人和教育界教職員出席，完成活動後可獲發出席證書，名額有限，報名從速。



工業傷亡權益會本月將會舉辦兩場職安話劇專場，歡迎建築界仝人和教育界教職員出席。（工業傷亡權益會提供圖片）

話劇《顧己及人》獲勞工處、職業安全健康局、信興教育及慈善基金、俊和建築控股有限公司、協興建築有限公司、有利建築有限公司及香港保險業聯會贊助，建築界專場暨座談會本月15日（六）在新界沙田馬鞍山恆錦街1號恆安邨保良局胡忠中學舉行，時間由上午11時至中午12時半，邀請到勞工處副處長馮浩賢擔任主禮嘉賓，至於教育及社福界專場暨座談會本月29日（六）舉行，時間和演出地點一樣，教育局副局長施俊輝獲邀擔任主禮嘉賓。

如對節目有興趣，可經網上報名 (https://www.ariav.org.hk/drama) ，假若遇到任何問題，可以在辦公時間內致電「2366 5965」、發送電郵至「ariav1981@gmail.com」，抑或透過ＷhatsApp發出訊息至「9414 4993」。

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《顧己及人》故事改編自2012年8月28日一宗奪命工業意外，當年23歲棚工麥勝球在西九龍豪宅擎天半島第三座60層單位，搭建俗稱「飛棚」的外牆小型棚架，以便一間水電公司進行冷氣維修工程時，突從高處墮下，當場死亡。

全劇以死者胞兄視角為主線，為已故胞弟追查事件真相，所有人都推搪責任，話劇集各懷鬼胎、正義凜然、黑色幽默、深刻反思於一身，短短45分鐘傳達多個職業安全訊息，包括何謂安全吊棚、樓宇的不良設計如何影響日後維修、業主外判工程不等於外判責任、僱主不提供合資格安全帶、工人無法把安全帶扣到穩固位置直接喪命，最終帶出反思，職業安全是所有人的責任，政府、發展商、承建商、業主、大判、物業管理、僱主、工人，只要每人都多走一步，就能挽回多一條寶貴的生命。