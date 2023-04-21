管浩鳴激罕打呔照片曝光　爆料者地位高｜政壇諸事町

特首李家超今日（21日）率官員立法會議員近百人，浩浩蕩蕩北上考察大灣區，大家都十分興奮。立法會議員管浩鳴一向都不打呔，任何場合都是如此，但今日亦要按照要求打呔出發！這身造型連管浩鳴自己都未貼出來，就率先由一名地位十分高的同事爆料貼出。



北上見深圳領導有服飾要求 男議員必須打呔

立法會議員今日在內務委員會會議結束後，立即到政府總部集合，合照完之後就上車出發，開始考察之旅。按照行程，議員會直上深圳與深圳市領導會面及聚餐。這項活動更有服飾要求，男議員必須打呔出席，由於中間不會去酒店，所以沒有機會換衫，全體男議員都要在出發前打好呔。

一向不打呔的管浩鳴也要跟大隊，全國人大常委、民建聯主席兼立法會議員李慧琼見到這一幕，立即捉住管浩鳴合照，而管浩鳴還未在社交媒體發表任何這次行程的資料，李慧琼就率先貼相爆料，讓這個激罕造型現身。

翻查管浩鳴出席的多場活動，他都沒有打呔，包括「兩會」回港後的地區交流會、與政府官員會面、迎接國家衛建委訪港團等，李慧琼這次可說是觸覺敏銳！

就在李慧琼爆料約1小時後，管浩鳴亦貼出相片，指應該是第一次打呔到立法會，希望給大家一個新形象。