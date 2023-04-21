李家超率官員及立法會議員訪大灣區　考察創科、文化、青年等項目

特首李家超今日（21日）起率領官員及立法會議員，考察深圳、東莞、佛山和廣州，訪問為期4天。訪問團由李家超任團長，政務司司長陳國基和立法會主席梁君彥分別任副團長。



李家超今日出發前向傳媒交代行程，表示選取的4個城市都與香港發展關係密切，訪問企業亦有考慮相關因素。



今次有多名政府官員和超80名議員參與，分多部汽車出發，形成一隊車隊，沿途有警車開路。



考察團除了李家超和陳國基，還包括政制及內地事務局局長曾國衞、環境及生態局局長謝展寰、商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技及工業局局長孫東教授和行政長官辦公室主任葉文娟等官員，考察項目涉及創科、環保、青年發展、文化藝術和體育等範疇。

李家超表示，今次訪問團高規格而且行程豐富，內容多元，有83名議員參與。他說今次訪問有三個第一次，第一次本屆政府和本屆立法會聯合出訪，是落實「愛國者治港」後第一次出訪，是第一次與內地全面通關後出訪，因此熱切期待。

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梁君彥亦表示今次行程豐富，多謝行政長官安排，形容今次考察是行政立法良性互動的好例子。他表示，今次是好機會讓議員了解大灣區最新發展，讓議員更好地為香港尋找機遇。

李家超說，今次行程除了與廣東省政府商討，亦要與當地城市商討，因每個城市都有自己工作安排。今次選取的4個城市都與香港發展關係密切，訪問企業亦有考慮相關因素。他說今次行程展示了各方團結、重視和積極，亦代表兩地深化互信和合作共識。

陳國基則在出發後於社交平台發文，指相信今次行程有助特區政府官員和立法會議員更深入了解大灣區各內地城市的最新發展，從而發掘新機遇、開展新合作。他亦期望訪問行程中官員和議員能爭取時間互動，加深彼此理解。