共享基金會老撾完成1000宗白內障手術

共享基金會於4月24日在老撾完成第1,000宗白內障手術，協助一名76歲有腦退化症的婆婆重見光明。



由全國政協副主席梁振英擔任理事會主席的共享基金會，正在老撾及柬埔寨為當地人免費提供白內障手術。老撾第1,000宗手術是一名76歲患有腦退化症的婆婆，她很期待可以再到寺廟，以及看清楚12歲孫兒的樣子。

父子同日做手術重見光明

廣西醫療隊醫生雷蔚表示，高興團隊在老撾完成超過1,000例手術，當中有一對父子令他十分難忘。「一名31歲的當地警察因白內障導致單眼失明，嚴重影響工作，也原本打算到泰國尋求治療，最終由我們為他完成復明手術，省卻了舟車勞頓及舒緩經濟負擔。」雷蔚說，兒子帶了同樣患上白內障已有3年的父親來求醫，兩父子同日接受手術，一起重見光明，重過正常生活，令他十分欣慰。

無出現併發症個案

共享基金會總幹事陳英凝表示，感謝內地醫療隊、各個合作機構及團隊的努力，讓基金會在亞洲及非洲3個國家順利開展項目。「在已完成的手術中，並沒有出現併發症個案，印證中國醫療隊的水平高超。」陳補充，基金會將會未來舉辦一系列的公眾教育活動，讓更多青年人認識國際人道救援工作，並為他們提供親身參與的機會，在「一帶一路」國家身體力行參與民心相通的工作。

下半年，基金會將在塞內加爾及毛里塔尼亞開展項目，並會恆常地派醫療隊老撾、柬埔寨及吉布提工作，預期於年底前在五個國家完成9,600例手術。