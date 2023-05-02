區議會改革｜詳解產生辦法　李家超：議員愈多愈好「無科學根據」

政府公布了新的地區治理架構，重點包括區議會組成變化，由原先的全部直選加上27名當然議員，變成直選、委任及地區委員會互選產生，另外27名當然議員。整體議員數目亦由2019年區議會選舉的479席稍為減少至470席。



此外，參選區議會要先得到當區市民及地區委員會委員兩部份提名，再經資格審查才能參選，而上任之後亦有履職監察制度。



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直選、間選、地區委員會互選 共470議員

新一屆區議會共有470名議員，其中委任議員有179席，地區委員會有176席，直選則有88席，三者比例約為「4：4：2」，另加27名當然議員。

地區委員會即分區委員會、地區防火委員會和地區滅罪委員會，「三會」委員可參選或提名別人出選所屬176席區議會議員，亦能提名直選參選人。每名直選參選人除了要得到當區50名居民提名，亦要得到「三會」共9名委員提名，方合資格報名。

任何渠道參選的人士，都需要透過資格審查制度確認，以符合「愛國者治港」原則。

▼5月2日 政府公布重組區議會方案▼



直選整合44區 採用雙議席單票制

由於直選人數大減，選區亦整合為44區，政府稱因「時間緊迫」今次由政府進行畫界，而不是由選舉管理委員會負責。每區議兩個議席，直選選舉採取兩議席單票制。

當選或獲得委任的人士，將會成為區議員，酬金與津貼與現時的區議員相若，而區議會主席則由18區民政事務專員擔任，不設副主席。

履職監察制度 主席可向民青局投訴

此外，區議會將設履職監察制度，區議會主席可向民政及青年事務局局長投訴區議員，當局會進行調查，若區議員對調查結果不滿，可向政務司司長提出上訴。

對於現時已經有《國家安全法》，並設有資格審查及履職監察已經可以確保愛國者進入體制，為何仍要減少直選議席，特首李家超未有直接回應，僅表示政府考慮到2019年後區議會亂象，因此制度要考慮整體利益。

至於若認為亂象是由直選產生，為何不直接取消直選，李家超稱多元化渠道可以廣納不同人才，又強調是次方案以社會福祉為主導，令社會上各個有志之士有更多機會加入區議會。

李家超稱，議員愈多愈好是「無科學根據」，直言區議員僅處理小區，會變成「一棵樹唔睇，淨係睇一塊葉」，他強調要注重地區事情同時，亦要有觀念注重大局，強調「碎片化」、「只看樹葉」非好事。

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