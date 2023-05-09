特首答問會改為互動交流答問會　下周四討論二十大及兩會精神

特首李家超今日（9日）宣布，將於下周四（18日）與立法會舉行首次行政長官互動交流答問會，匯聚答問會、議案辯論、《施政報告》諮詢，首次主題為「二十大及兩會精神」。



旨在更團結 加深互動認識 提升大局觀

他指答問會要討論香港重要的策略性議題，但要分優次。對於今次主題是二十大及兩會精神，李指事件重大，是國家清晰的方向，對香港有直接關係。

總結了政府與立法會訪問大灣區經驗，認為可以團結做事，凝聚力量；互動共識，達到統一目標；大局觀要看待「樹木」及「森林」。他相信，訪問團會提升愛國者力量及價值。

提早就施政報告諮詢 議員可就範圍外發問

他指元素包括團結做事要繼續努力；第二要增加共識，設定優次以交流溝通，了解立場看法；第三是對《施政報告》諮詢有幫助，可每日了解不同意見及需求，按社會聲音制定政策，又認為《施政報告》收集意見提升到立法會程度及提早進行，可更有效得到意見並提早部署。

他表示議員可以提出意見，個別議員提出議題以外的問題都會回答。

互動交流答問會將有四種意見交流方式，一是議員如過去般提問，二是議員可只發表意見，三是議員可以表達意見及提問，四是行政長官諮詢議員意見。