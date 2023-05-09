李家超明率團訪重慶3天　18日舉行互動交流答問會

行政長官李家超在今日（9日）的行政會議舉行前，會見記者。《香港01》全程跟進直播。李家超指明天會率領政府代表團訪重慶三日月，期間出席高層會晤，建具體合作機制。



他又宣布提升行政立法交流的新建議，5月18日舉行行政長官與立法會互動交流答問會，以二十大和兩會精神為主題。他指日後的互動交流答問，會訂宏觀策略性議題，讓議員和特首共同就重大議題作交流。他強調，上任後指本著愛國者治港共建香港有更大力量，上任後在行政主導原則推前廳交流會，效果正面。



特首李家超指明天率特區團去重慶市交流，希望兩地設具體合作機制。他提出渝港合作會議機制，是與內地省市成立的第一個機制，另個有與北京市、上海市成立機制。他提及，港府2012年成立了重慶聯絡處。



李家超提出與立法會交流新建議，繼前廳交流會後，舉行行政長官互動交流答問會，將答問會、辯論、諮詢一體化，注重宏觀大局觀。議員可以提出意見，個別議員提出議題以外的問題都會回答。

他指總結了政府與立法會訪問大灣區經驗，認為可以團結做事，將力量凝聚；互動共識，達到統一目標；大局觀要看待「樹木」及「森林」。相信會提升愛國者力量及價值。

下周討論二十大及兩會精神

他指已經提出想法，立法會主席梁君彥同意，本月18日舉行答問會，討論二十大及兩會精神。他希望立法會舉行答問會，讓市民認識二十大及兩會精神。

李家超指行政長官互動交流答問會有效使用時間，可以與議員交流，議員可以就政策提出意見，特區亦可以收集意見，以產生額外效益。他指市民亦可以透過不同渠道觀看，了解到政策及政府事務。

被問及互動交流答問會，上一屆答問會是「快問快答」，今屆是否「慢慢傾」？李家超指匯聚答問會、議案辯論、施政報告諮詢的優點，會與立法會議員商討決定舉行多少次。

他指討論香港重要的策略性議題，但要分優次；今次設定是二十大及兩會精神，指事件重大，是國家清晰的方向，對香港有直接關係。對於議題，亦會與立法會討論。

提早收集《施政報告》意見

他指元素包括團結做事要繼續努力；第二要增加共識，設定優次要交流溝通，了解立場看法；第三是對《施政報告》諮詢有幫助，每日了解不同意見及需求，按社會聲音制定政策，《施政報告》收集意見提升到立法會程度及提早進行，認為可更有效諮詢到《施政報告》意見以提早部署。

他指雙向溝通交流比單向的「議員問、官員答」更有效。希望議員討論在範圍之內提出，不過範圍外的問題都會作答。

私人參建房屋細節快將有定案。（資料圖片）

私人參建房屋細節快將公布

對電力供應，李家超指一直有減排目標，要確保電力供應穩定，價格合理，政府會審視。他指要不同地方增加潔淨能源供應，如有決定會公布。

至於私人參建房屋計劃，他指房屋局正積極總結整理細節，很快公布。

對於英國商業及貿易部國務大臣莊敦文訪港，李家超指歡迎大家來港，非常鼓勵，稱香港是開放社會，重視區域國際合作一直是香港作為國際城市的成功元素。他又稱，有國家因政治理由、舉措，滿足自己政治利益，希望大家本著真真正正發展、實事求是，合作推動好的政策，為整體經濟，人民交往向正途發展。