5年來首有英國大臣訪港　莊敦文：不會對香港的自由受損視而不見

撰文：文維廣
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英國商業及貿易部國務大臣莊敦文（Dominic Johnson）周一（8日）到訪香港，是自2018年及《香港國安法》實施以來，首名訪港英國高級官員。他今日（9日）在《南華早報》撰文指，英國期望與香港做生意，但同時也會捍衞英國的價值觀和利益，不會對香港的自由受損害視而不見，會履行責任為港人挺身而出。

行政長官李家超被問到莊敦文訪港，是否意味香港與英國關係回暖時，表示歡迎任何國家官員來港，指香港一向重視區域和國際合作，只是有些國家因政治理由做一些舉措去滿足自己政治利益。至於他會否訪英，李稱計劃到訪不同地方，但以訪問東盟國家為優先。據悉，李家超並無安排與莊敦文會面。

莊敦文昨日（8日）多次在社交網站發文，包括上載站在英國駐港總領事館外的相片。他又與財經事務及庫務局長許正宇會面，稱雙方進一步討論移除市場壁壘，及增加兩地貿易等議題。此外，他又與長和主席李澤鉅及聯席董事霍建寧會面，指長和是英國最大的單一投資者之一，雙方進一步討論了長和在英國的投資計劃。 莊敦文周一也曾到數碼港參觀。

他今日（9日）則在《南華早報》撰文指，港英之間有深厚的聯繫，不止在歷史或民眾之間的聯繫，在商業上的聯繫也十分密切。他又指自己有沒有27年從商經驗，指香港的成功與《中英聯合聲明》中訂明的高度自治不無關係。但他指本港的高度自治正遭受無形壓力、而賴以達至經齊繁榮的權利與自由也受威脅。

聯合聲明簽署國 續為港人挺身而出

他續指，作為5年來自位訪港的英國政府官員，他既期望能加強與本港一貫的緊密聯繫，也希望與中國加強合作。不過，他也指英國期於與香港做生意，但同時要捍衛英國的價值觀和利益，當北京違反國際承諾或侵犯人權，英方會堅守價值觀和採取行動。

他強調，英國不會對香港自由受損視而不見，亦不會迴避對香港人的歷史責任，作為《中英聯合聲明》的共同簽署國，會繼續為香港人挺身而出，高呼侵犯自由問題，並要求中國履行國際義務。

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