國殤之柱｜華爾街日報評論指執法不經正當程序　鄧炳強去信斥誤導

《華爾街日報》就警方國家安全處日前檢走丹麥藝術家高志活創作、悼念「六四事件」雕塑「國殤之柱」發表評論文章。保安局局長鄧炳強今日（9日）去信該報，批評文章內容所指執法行動是「悄悄執行（quietly executed）」和「不經正當程序（without due process）」並不真實，誤導讀者，又指該報對執法機構採取的執法行動作出毫無根據的指控，是不可接受。



《華爾街日報》發表文章評論警方國家安全處檢走「國殤之柱」。（《華爾街日報》截圖）

《華爾街日報》昨日（8日）發表名為「『顛覆性』藝術在香港是罪行」（‘Subversive’ Art Is a Crime in Hong Kong）的評論文章，談及警方國家安全處早前檢走「國殤之柱」。保安局今日（9日）去信該報編輯，指有關文章對於一件涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」的案件毫無根據地發表言論，嚴重誤導讀者。

信中指出，警方國家安全處於上周五（5日）日以法院搜查令進行搜查，檢獲一件涉及《港區國安法》「煽動顛覆國家政權罪」案件的證物，並於當日迅速發布新聞稿， 批評該評論文章指控警方執法行動是「悄悄執行（quietly executed）」和「不經正當程序（without due process）」，並不真實。

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鄧炳強強調，任何人士和組織作出違反香港法律，包括《港區國安法》的行，香港執法機構有責任繩之於法，維護法治。執法機關對有關人員和組織的行為，嚴格依法依證執法，與其政治立場、背景、職業無關。

信中續指，目前案件仍在調查當中，隨着調查持續，檢取證據推進案件調查，亦是合法及合理的， 認為評論文章將刑事調查的證據形容為「藝術品（artwork）」，並指案件僅涉及「異議（dissent）」完全是誤導。

鄧炳強又於信中提及，政府一向依法履行維護國家安全的職責和義務，處理今次案件亦不例外，對本港執法機構採取的執法行動作出毫無根據的指控，是不可接受。=