近53萬港人居廣東省　院舍住宿照顧服務計劃將納更多大灣區安老院

政府統計處資料顯示，2022年中有52.95萬名港人通常逗留廣東省，33%即約17.56萬人為0至14歲人士，17%即約8.91萬人為65歲或以上人士。



政制及內地事務局局長曾國衞回覆工聯會立法會議員黃國書面質詢時說，政府有為這些居粵港人提供安老、教育、醫療服務，其中「廣東院舍住宿照顧服務計劃」會繼續增加適用的安老院舍。



居粵港人可於港大深圳醫院覆診。（資料圖片／盧翊銘攝）

曾國衞指，社會福利署的「廣東院舍住宿照顧服務計劃」，現時向兩間分別位於深圳及肇慶並由香港機構營運的安老院購買服務，參加者可得到全額資助宿位費用。社署計劃在下半年擴展計劃，納入更多位於大灣區內地城市的安老院。

截至2023年3月底，約2.3萬名在廣東省定居的香港長者領取綜緩、高齡津貼或長者生活津貼。

兒童教育方面，在國家教育部和內地相關單位的支持下，現時大灣區內地城市已有港人子弟學校及港人子弟班，提供中小學的教育服務。

至於醫療服務，截至2023年5月初，「港澳藥械通」政策下已有26種藥品和13種醫療儀器於19間指定醫療機構使用。4月17日起，長者醫療券港大深圳醫院計劃的使用範圍已擴展至該院外設的華為社區健康服務中心。政府亦於5月10日推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓合資格的香港市民可於港大深圳醫院接受資助診症服務。

正研究長者醫療券支付當地醫療保險費

曾國衞說，政府正研究容許在大灣區內地城市生活的港人申領以長者醫療券付還當地醫療保險費的可行性。