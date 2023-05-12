美國會議員促制裁港法官　港府批卑劣無恥　司法機構：絕不能接受

美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）舉行聽證會，主席史密斯促請華府制裁29名香港國安法指定法官，或曾審理國安法案件的法官。委員會又發表報告，指國安法衍生出一個無法制衡的司法體制，破壞了陪審團制度和無罪假定原則。



特區政府強烈譴責並堅決反對該份報告，稱是針對香港法官作出惡意詆毀和卑劣恫嚇。司法機構則表示，強烈譴責任何向法官和司法人員，包括《香港國安法》下的指定法官施以不當壓力的企圖，包括建議作出制裁。



特區政府批評美國政客「雙標」，虛偽面目表露無遺。（資料圖片）

「反映其小人之心、下流行為，最終自暴其短，理屈詞窮」

特區政府發言人表示，該報告點名威脅制裁香港特區法官，「卑劣無恥地蓄意對香港特區法官惡意施加壓力，企圖干預香港特區的司法程序，損害香港特區執行司法公義的制度，至為可鄙。」又指美國政客「雙標」，虛偽面目表露無遺，更嚴重違反國際法和國際關係的基本原則。「美國政客出於政治動機，妄圖把謊言重複一百次，假做成真理，破壞香港特區司法公正，只反映其小人之心、下流行為，最終自暴其短，理屈詞窮，注定以失敗告終。」

點名批評黎崇恩和任建峰

發言人點名黎智英兒子黎崇恩和律師任建峰：「特區政府同時譴責黎崇恩再次乞求外國政治力量，企圖促使被告人逃避應有的司法審判。作為香港高等法院律師的任建峰，竟然參與此等政治鬧劇，詆毀其所屬的法院，甚至支持所謂『制裁』，同樣令人髮指。」

司法機構指侵犯香港法治和司法制度不能接受。（資料圖片 / 羅君豪攝）

司法機構則表示，該些企圖是對香港的法治、獨立的司法制度，及法官和司法人員作公然和直接的侵犯，絕對不能接受。

司法機構指，所有法官和司法人員均須緊守司法誓言，奉公守法，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，嚴格根據法律原則，維持司法公義。他們的憲制職責是在行使其司法權力時，不論處理任何案件，須獨立和專業地以法律和證據為依據，別無其他考慮。

司法機構解釋說，甚麼案件會訴諸法庭，並非法官和司法人員控制，但案件一經提交法庭，法庭就必須嚴格依法處理。所有法官和司法人員會繼續按司法誓言，堅定不移地履行職責，秉行公義。