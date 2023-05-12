美國會報告批國安法無制衡　外交部駐港公署：恬不知恥的醜惡嘴臉

美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）舉行聽證會，主席史密斯促請華府制裁29名香港國安法指定法官，或曾審理國安法案件的法官。委員會又發表報告，指國安法衍生出一個無法制衡的司法體制，破壞了陪審團制度和無罪假定原則。



外交部駐港特派員公署批評該份報告，稱肆意抹黑香港國安法和特區司法制度，表示強烈譴責和堅決反對。



外交部駐港特派員公署指，特區司法機關和法官依照法律規定、根據法定職權、遵循法定程序秉公獨立辦案。（資料圖片）

公署發言人稱，司法機構、法官與司法人員獨立且不受干預地行使司法權力，是全球法治社會的基石，更是香港法治的名片。特區司法機關和法官依照法律規定、根據法定職權、遵循法定程序秉公獨立辦案，盡忠職守，天經地義。

發言人聲稱，除了十九世紀歐洲封建社會可以利用皇權王權甚至教權打壓淩辱法官外，現代社會未曾聽聞哪個國家公然冒然制裁懲罰法官。發現人說，美國無良政客口口聲聲標榜尊重法治與司法獨立，卻公然踐踏法律公義，一再揮舞制裁大棒，妄圖搞政治恐嚇，為反中亂港分子撐腰張目。其蒼白空洞、蠅營狗茍的叫囂，只會愈發暴露其與亂港分子沆瀣一氣的真實面目，只會愈發凸顯其狂妄自大、恬不知恥的醜惡嘴臉，愈發讓世人看清其「以港遏華」的卑鄙用心。

「中國人民不信邪也不怕鬼」

發言人強調，香港是中國的香港，不是少數魑魅魍魎為所欲為的「政治秀場」。中國人民不信邪也不怕鬼，任何無謂的聒噪和威脅施壓制裁，都絲毫動搖不了中方維護香港繁榮穩定、推動「一國兩制」行穩致遠的堅定決心，只會激起中國人民同仇敵愾的強大力量，只會不斷敲響你們和反中亂港分子的末日喪鐘。