確診新冠拒清潔辦公室？ 郭玲麗感無奈：邊有可能｜政壇諸事町

有電台節目主持今日（16日）在Facebook爆料，上周四（11日）有女議員確診後，拒絕讓立法會秘書處到她位於中信大廈的辦公室消毒。《香港01》對比資料後發現，民建聯郭玲麗與帖文脗合。《香港01》就此向郭玲麗求證，她承認上周新冠確診，但對帖中指控則無奈道：「邊有可能！」她解釋一切源於溝通不良而引致誤會。



郭玲麗。（資料圖片/余俊亮攝）

上周不適便「一日三餐」檢測 但一直陰性

《商台》節目主持郭志仁在帖文中不點名指，有女議員上周四（11日）北上出席博覽會後確診，惟拒絕讓立法會秘書處人員到中信大廈辦公室協助清潔消毒，形容該名女議員「好霸氣咁話：『我唔覺得有需要喎！』」《香港01》按帖文中列舉的特徵調查，「鎖定」故事女主角便是上周四（11日）出席「2023深圳國際漁業博覽會」的郭玲麗，並向她求證。

郭玲麗聞言無奈直呼：「你覺得有冇可能（拒絕消毒辦公室）？」她指自己上周身體開始感到不適便「一日三餐」自行做檢測，但一直也是一條線，甚至在北上當天早上的檢測結果仍是陰性，但她也自覺與他人保持距離，更在當天下午起戴上口罩保護自己和他人。

郭玲麗表示，確診後一直有監測住病情。（郭玲麗提供）

上周五凌晨陽性 早上通報有「時差」員工未清楚

郭玲麗續指，上周五（12日）凌晨做檢測時才首次驗得陽性，惟因深夜時分為免打擾他人休息，故未有即時向同事通報。她強調，上周五（12日）早上已向立法會及黨友通報自己確診，惟辦公室內其中一名員工當時仍不知情，所以當立法會秘書處致電詢問是否需要消毒時，該名員工「口快快」婉拒。

郭玲麗強調，得悉辦公室員工「婉拒」清潔後，有立即向該名員工交代情況，並着她先行清潔辦公室，以及通知立法會於稍後時間再到辦事處清潔。