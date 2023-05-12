輝瑞口服藥｜醫管局證部份批次有效期延半年　藥劑師指仍具藥效

近日有市民獲處方包裝貼上延長有效期至8月底標籤的輝瑞新冠口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid），惹藥物過期疑慮。醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢今（12日）在港台節目表示，輝瑞早前做了不少測試認為可延長藥物有效期，因應相關情況，局方將部份口服藥的有效期延長至今年8月，並強調本港新冠口服藥供應充足。



家庭醫生林永和指，周四（11日）再次收到衞生防護中心通知相關安排，未見新冠口服藥有缺貨情況出現，反指近日可以增加訂購劑量，物流方面亦比之前快。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明解釋，Paxlovid每個療程需逾6,000元，藥廠在證實藥物仍有效下延長有效期，可免浪費，他指藥物經測試證仍具藥效，市民毋須擔心。



有盒上有效期已過的輝瑞新冠口服藥，被貼上新標籤指可以延長半年。（林永和提供）

輝瑞新冠口服藥Paxlovid設定的有效期時間短，自獲緊急授權使用後，藥廠亦曾多次進行測試，延長有效期。據美國衛生及公共服務部網站最新顯示，Paxlovid有效期獲延長至24個月，而台灣衛生福利部在去年12月亦在審查藥品Paxlovid之更新安定性試驗資料後，更新保存期限由12個月延長至18個月，而香港衞生署則未見有公布延長有效期安排。

醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢今早在電台節目承認，近日派發的部份口服藥Paxlovid不少原在今年1至3月過期，但藥廠早前做了不少測試認為可延長有效期，故因應相關情況，將部份口服藥的有效期延長至今年8月，醫管局亦有相應措施通知病人，重申延長使用期非因藥物不足。

家庭醫生林永和（資料圖片／鍾偉德攝）

家庭醫生林永和指，早前有收到衞生署通知延長Paxlovid有效期，到昨日再收到衛生防護中心通知相關的安排，提及如私家醫生仍有未貼上延長有效期的Paxlovid存貨，可以向衞生署呈報，供應商會在收到呈報後兩個工作天起向醫生收回有關批次，並將貼有標籤的藥物以一換一方式更換。

他表示，未見新冠口服藥有缺貨情況出現，預料早前有醫生指訂不到貨是因為手頭上有未貼上延長有效期的Paxlovid存貨。他表示，近日訂購新冠口服藥劑量可增加至20劑，而物流方面亦比之前快。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早在商台節目解釋，Paxlovid每個療程需逾6,000元，且在全球均有需求，藥廠在證實藥物仍有效下延長有效期，可免浪費。崔俊明表示，延長藥物有效期做法在抗病毒藥常見，特別是新藥，當年抗流感病毒藥物「特敏福」在初推出時就曾數度延長藥物有效期。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片 / 高仲明攝）

他又指，藥廠在延長藥物有效期前會經嚴格測試，包括化學測試、物理測試、細菌測試，當中包括測試主要成份有沒有減少，不能低於95%，而藥廠在延長有效期時一般會採取較保守做法，市民收到貼有延期標籤的藥物不用擔心：「可仲測試證實有效期三年，但每次延期半年，再逐年逐年做測試。」