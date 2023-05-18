林鄭月娥以前特首身份訪天津大學：搭建交流橋樑、邀學生赴港發展

去年中卸任前行政長官林鄭月娥，於本月17日以前特首身份到訪天津大學，與學生交流。她希望通過此次訪問，搭建香港高校與天津大學交流合作的橋樑，並發出邀請，歡迎天津大學的優秀青年赴港旅遊、進修、工作和發展。



她與學生交流時指，香港在國家安全和選舉制度雙重保障下，堅持「一國兩制」正確軌道，她較任何時候都對香港更有信心。她稱，以「一國」為本、「一國」為根，以「愛國者治港」為原則，「兩制」定會枝繁葉茂，香港這顆祖國的掌上明珠，必定可以煥發越來越迷人的光彩。



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根據天津大學微信，指香港前特首林鄭月娥於17到訪，並做客北洋大講堂以《從二十大報告和兩會精神看香港「一國兩制」實踐》為主題作演講，及與師生交流。

林鄭月娥在演講中回顧香港的發展歷程，並與同學分享香港自1997年7月1日回歸祖國以來所取得的豐碩建設成果和她擔任特首的感受，強調香港在國家安全和選舉制度雙重保障下，堅持「一國兩制」正確軌道，她較任何時候都對香港更有信心、更肯定香港可以融入國家發展大局，在國家邁向第二個百年奮鬥目標的進程中，發揮不可替代的作用。

林鄭月娥呼籲天津大學學生

林鄭月娥又回答了同學們關心關於香港未來發展、人才引進、內地青年如何更好在港發展等方面的問題。她希望通過此次訪問，搭建香港高校與天津大學交流合作的橋樑，推動天津大學與香港高校進一步加強合作，吸引天大師生到港參與科研發展，與天津大學一同推進津港兩地友誼持續發展。

天津大學黨委書記楊賢金，中國工程院院士、天津大學校長金東寒，校黨委副書記雷鳴，黨委常委、組織部部長賈啟君，黨委常委、統戰部部長張俊艷，及學工部，港澳台事務辦公室等學校相關部門負責人分別參加會見、座談和相關活動。

天津大學黨委書記楊賢金向林鄭月娥介紹了學校事業發展情況，他表示，天津大學非常重視與香港高校的交流與合作，天津大學師資力量雄厚、教育質量和科研水平居於國內一流，希望未來能加強與香港教育、科技、文化等方面的交流合作，在粵港澳大灣區發展戰略中貢獻力量。

《南京日報》曾報道，今年2月8日，南京市高質量發展暨服務業擴大開放（港澳）推介會在香港舉行，前特首林鄭月娥以江蘇省香港商會榮譽會長身份出席活動。