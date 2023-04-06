香港江蘇社團總會600人回鄉推動港蘇合作　唐英年、林鄭月娥同行

香港江蘇社團總會回鄉訪問團今日（6日）在南京啟動，以「情聚江蘇 科創未來」為主題，匯集近600位組織領導、創新創科相關領域的高端專業人士、企業代表、高校代表，會員鄉親義工以及香港青少年，除了總會創會會長唐英年出席，出任江蘇省香港商會榮譽會長的前特首林鄭月娥也有同行。



隨着香港與內地全面通關，香港江蘇社團總會組織大型回訪團到江蘇交流、尋根、共謀發展。是次回鄉訪問團將在4天的時間，分成創科經貿、青年學生、鄉親義工三個主題團，到訪江蘇多個城市的著名景點、研究院、科學園等，增進香港青少年對祖國的了解和認同。

在啟動儀式上，全國政協常委、總會創會會長唐英年致辭時表示，希望帶領團員們進一步了解家鄉的高速發展和家鄉人民的美好生活，並在經貿交流、創科發展、青年教育、關愛鄉親等方面與家鄉各級組織共同交流、深入合作，並呼籲香港社會各界人士，特別是青年人積極融入國家發展大局，強化國家意識和認同感，為維護香港長期繁榮穩定，為促進家鄉建設發展。

江蘇省委常委、省委統戰部部長惠建林致辭時表示，希望香港江蘇社團總會和廣大旅港鄉親繼續一如既往地關心、支援、參與江蘇建設，進一步推動蘇港各領域、各層面、各行業交流合作；繼續發揮熟悉海內外市場、瞭解兩地文化的優勢，支持江蘇全方位提升對外開放水平。

「百萬青年看祖國」主題活動（江蘇站）也在啟動禮現場拉開帷幕，總會常務副會長、香港江蘇青年總會創會會長兼永遠會長方仁德等代表香港青年，邀請港澳青年到內地交流研習，全方位了解祖國的最新發展，通過視、聽、學、玩等親身體驗增加港澳青年對祖國的認識，與內地青年深入交流。

出席啟動儀式的主禮嘉賓尚有香港中聯辦副主任何靖、江蘇省委統戰部常務副部長顧萬峰、全國政協委員香港江蘇社團總會會長姚茂龍等。