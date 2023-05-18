議員未掌握互動新模式？　李家超追問「如何做」、突顯施政重點？

行政長官李家超早前宣布把特首答問大會「升級」為互動交流答問會，首次互動交流答問會今早（18日）在立法會舉行。今次會議分開兩節舉行，預先向議員提出3個問題，並定下了四種意見交流方式，其中「行政長官諮詢議員意見」是新模式。



不過，綜觀今日答問會上的議員表現，不少只是提出方向性意見，反觀李家超卻按奈不住表明希望聽到具體的「如何去做」？更就新發展區融資方案，即場追問金融界議員陳振英有關兩大基建項目融資的具體做法。



較之前答問會方式 增加向議員諮詢意見

今次互動交流答問會採取四項意見交流方式，一是議員如過去般提問，二是議員可只發表意見，三是議員可以表達意見及提問，四是行政長官諮詢議員意見。其中頭三項在過去特首答問會都已有的方式，而第四項是新形式。李家超早前已表明，新做法是要增加互動和共識，了解立場看法。立法會主席梁君彥早前亦表示，希望以更高、更闊的角度，有更深入的討論。

李家超主動追問議員：「如何做？」

第一節討論「安全與穩定」時，多名議員先後發言，描述過去的政治情況，稱「應該要」多作宣傳和教育「主流價值觀」。李家超則表示，多謝立法會主席通過今次題目，「但係我有另外一樣想請教嘅係，我地仲講緊呢個主流價值觀希望可以包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏」。

他說：「如果我去睇呢個問題，我一般會考慮，第一個內容係乜，第二係邊個人應該參與，第三係幾時，第四係用咩方法。剛才我聽到係內容，但涉及『求同存異、包容共濟、自強不息、善拼敢贏』，我想信係乜嘢時候大家都應該去宏揚呢個精神。」他問作為每一個人特別是立法會議員和其他社會有影響力的人，應該如何去做，作出貢獻以建立主流價值觀。

預設3個問題 均涉「如何」做

值得注意的是，李家超早前提出三條問題，希望諮詢議員，當中涉及第一部份的是「如何『弘揚以愛國愛港為核心，和「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統』？」，就是問議員做到這一點的方法。

從答問會中可見，李家超對於「如何」、「方法」特別有興趣。雖然今日兩節討論僅包括「如何弘揚主流價值觀」和「如何發展國際高等教育區域樞紐」，但李家超亦把握時間，向陳振英追問第三條問題的內容，即「大型基建項目如何融資」。

即場追問陳振英基建證券化融資操作

陳振英發言時提到北部都會區和交椅洲人工島（即「明日大嶼」）一齊起動，市民擔心能否負擔數以萬億元計的資金成本，並提到認同財政司司長陳茂波在網誌提到的公私營協作和發債的建議。他指北部都會區收入模式是創科產業的長期稅收，上述模式未必可解決資金缺口，建議考慮發行土地債券、基建設施證券化，以及利用強積金等非傳統融資手段。

李家超多謝陳振英的意見，但就追問市場融資的方法，「我想請教一項剛才陳議員所提及嘅，就係『證券化』呢項融資計劃，因為『證券化』喺我哋探討裡面，有兩個特徵希望陳議員畀啲意見。第一，第一次發證券和將來發證券嘅考慮係點呢？因為我哋啲大型發展計劃都好幾年，可能5年、10年、15年。第一次發行證券之後，我哋再發證券嘅可能性係點呢？第二點，既然陳議員頭先講到交椅洲人工島可能容易計算到，北部都會區咁大咁多元，我哋用乜嘢融資方法，係市場會較好反應呢？其中我曾經諗過嘅係，會唔會北部都會區都分開不同嘅發展要點嚟考慮融資，例如創科之外我都相信喺北部都會區有一個物流中心，咁嘅產業化同北部都會區嘅融資關係係點呢？我亦都好想聽聽意見。」

陳振英回應指，證券化的條件是該產品已有穩定收入派息，因此正在興建的項目若證券化是難以售出。他建議可讓先有穩定收入的基建項目包括證券化，例如隧道、港鐵股份等，先做第一輪融資以完成基建，將來北部都會區等地方發展起來後，若再需要第二輪融資進一步發展，就可以用北都會的新基建來證券化打包融資。

由此可見，今次的互動交流答問會，李家超有備而來，期望互動交流中借助議員，一起發掘更多推動政策和落實施政綱領的可能性。此外，由他「自爆」政府內部已就人工島與北都發展融資方案進行較具體討論，側面也反映了此兩大基建項目必然是特區政府未來的重中之重項目。