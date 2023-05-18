周守仁談訪京之行　盼港教區當「橋樑」角色推動復和

天主教香港教區主教周守仁上月訪問北京，也是回歸後首位訪京的天主教香港教區主教。他近日接受與梵諦岡關係密切的耶穌會刊物《公教文明》訪問，談到其北京之行，指香港教區擔任「橋樑教會」的角色，需面對各方的批評，又指一座橋要達到其預期目的，必須讓人踏過、讓車輾過。



周守仁形容最大挑戰是把不同及相反意見者聯繫，聆聽對方，希望「治癒」分歧，推動復和。



周守仁主教（左三）與北京教區李山主教（右二）會面（天主教香港教區圖片）

訪問主要圍繞周守仁應兼任「中國天主教愛國會」主席的北京教區主教李山邀請，於4月17日至21日到北京訪問。周守仁指北京教區通過第三方發出了邀請，香港教區需要一些時間商討。他強調，兩個教區在此前即有所往來，例如北京有兩個修生被派來港進修神學，而一位香港教區的神父則擔任北京教區修生的靈修導師。可見，他們希望在新冠大流行之後恢復聯繫並非偶然。

中梵要增進理解 減少混亂

至於內地在教廷不知情下委任上海主教沈斌及江西輔理主教彭衞照，中梵之間自2018年生效的主教任命臨時協議在內地是否不再有效？周守仁則回應指，中梵主教任命臨時協議並不如某些人推測道盡窮途，認為是中梵雙方對委派主教到其他教區理解存在差異，需要增進理解，定期深入對話，減少日後的混亂。

他再次否認訪京是外界形容的「破冰之旅」，又指在京接觸到的大多數教徒都忠於教宗，又指中國政府對宗教極為尊重，他祈願教宗訪華的心願能早日實現。